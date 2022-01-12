TBMM Genel Kurulu'nda Türk Tabipler Birliği'nin Turkovac aşısıyla ilgili iddiaları AK Parti ve CHP milletvekilleri arasında tartışmaya neden oldu. Milletvekilleri birbirlerinin üzerine yürüdü.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş başkanlığında toplandı.

Gündem dışı konuşmaların ardından, grup başkan vekilleri oturdukları yerden söz alarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ve İyi Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu'nun konuşmalarının ardından grup önerilerine geçildi.

TÜRK TABİPLER BİRLİĞİ'NİN TURKOVAC İDDİALARINA TEPKİ

HDP grubu önerisi görüşülürken, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer söz alarak, Türk Tabipleri Birliği’nin Turkovac aşısına yönelik iddialarına tepki gösterdi.

Tamer, "Türk Tabipleri Birliği ne olduğu belli olmayan bir kurum. Ben onu kabul etmiyorum doktor olarak. Kalkmış, eleştirmeye kalkıyor. Ona da en iyi cevabı, gerekli cevabı Hacettepe Üniversitesinin hocalarından Prof. Dr. Serhat Ünal verdi. Bakın, Almanya, Alman gazeteleri Türk Tabipleri Birliğini örnek göstererek Turkovac'ı kötülemeye çalışıyor" dedi.

TBMM'de AK Partili ve CHP'li vekiller arasında gerginlik VİDEO

CHP'YE DÖNEREK "HİÇ OLMAZSA BU MİLLİ MESELEDE YANIMIZDA OLUN" DEDİ

AK Parti'li Tamer, bu sırada CHP sıralarına dönerek, "Hiç olmazsa bu milli meselede yanımızda olun. Her zaman karşımızdasınız; onun için 'yanımızda olun' diyorum. Ne yaparsanız yapın ne getirirseniz getirin sağlık çalışanlarının emeklerini size de yem etmeyeceğiz, gereğini de vereceğiz diyorum" diye konuştu.

BİRBİRLERİNİN ÜZERİNE YÜRÜDÜLER

Bunun üzerine CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, AK Parti'li Tamer'in sözlerine tepki göstererek, "Şimdi burada, siyasi etik ve edebe yakışmayan bir konuşmayı ibretle izledik" ifadesini kullandı.

"EDEPSİZ SENSİN"

Bunun üzerine AK Parti'li milletvekilleri Engin Altay’a 'Edepsiz sensin' diyerek karşılık verdi. Ardından bazı AK Parti'li ve CHP'li milletvekilleri oturdukları yerden kalkarak birbirlerinin üzerine yürüdü.

Diğer milletvekillerinin araya girmesiyle tartışma büyümeden sonlandırıldı.