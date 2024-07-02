TBMM Genel Kurulu'nda 'alevi' tartışması TBMM Genel Kurulu'nda DEM Parti'nin sunduğu, '2 Temmuz Sivas Katliamının Tüm Boyutlarıyla Araştırılması' başlıklı araştırma önergesinin görüşüldüğü sırada, CHP ve AK Partili milletvekilleri arasında 'Alevi' tartışma çıktı.

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DHA

TBMM Genel Kurulu, 'Türk Sivil Havacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ başkanlığında toplandı.

Parti gruplarının Meclis Başkanlığı'na sunduğu önergeler bölümünde DEM Parti'nin, '2 Temmuz Sivas Katliamının Tüm Boyutlarıyla Araştırılması' başlıklı araştırma önergesinin görüşüldüğü sırada CHP ve AK Parti milletvekilleri arasında, 'Alevi' tartışması yaşandı.

"Aleviler, bu Cumhuriyet'te eşit yurttaş değiller"

Önerge üzerine partisi adına söz alan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, şu ifadeleri kulllandı:

Aleviler, Alevi yurttaşlar bu Cumhuriyet'te eşit yurttaş değiller. Eşit yurttaşlık mücadeleleri var ve bu Cumhuriyet'i maalesef yakın tarihten başlayarak hatta tarihimizden başlayarak Anadolu topraklarını Alevi nüfustan arındırma projesi var. Bu Maraş'ta başladı, Çorum'da devam etti, Sivas'ta devam ediyor. Alevi nüfusumuz demografik olarak azaldı.



Nedeni, bütün bu katliamlar ve bu katliamların cezasızlıkla sonuçlanması ve hükümetlerin yürüttüğü bu politikadır. Eğer Maraş'ta, Çorum'da bu katiller ceza alsaydı, Sivas'ta bu olaylar maalesef gerçekleşmezdi, bu zaman aşımı ortadan kalkmazdı.

"Aleviler bu ülkenin birinci sınıf vatandaşlarıdır"

Tanrıkulu'nun açıklamalarının ardından söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin de şu ifadeleri kullandı:

Yaşanan olaylarla ilgili olarak, 'Daha detaylı araştıralım, konuşalım' demek güzel bir şey ama bu konuşmaları yaparken yeni ayrışmalar yaratmayı çok sorunlu buluyorum. Bir defa çok net, çok sarih bir şekilde söylemek istiyorum. Ben Tokatlıyım, Tokat Milletvekilliği yaptım. Tokat’ta insanlarımızın yüzde 30’undan fazlası Alevi vatandaşlarımızdan oluşuyor.



Siz Yozgatlısınız, Yozgat da öyle, pek çok ilimiz de. Çok net söylüyorum; bu ülkede yaşayan bütün Alevi vatandaşlarımız bizim birinci sınıf vatandaşımızdır. Bu böyledir, bunu böyle kabul etmemiz lazım.

"Alevilere uygulanan katliamların nedeni biraz da devlet politikalarıdır"

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin ve CHP'liler arasında, sataşma olup olmadığına ilişkin tartışmalar yaşanırken söz alan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, şunları söyledi:

Alevi yurttaşlarımıza karşı bir ayrımcılık olduğunu bu kürsüde de birçok kez ifade eden birisiyim ve bu iddiamda da bu siyasi görüşümde de iddialıyım. Alevi yurttaşlarımız bu Cumhuriyet'te eşit yurttaşlık mücadelesi veriyorlar. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları, kendileriyle ilgili uygulanmıyor. Cemevleriyle ilgili olarak uygulanmayan kararlar var ve bu saydığım katliamların nedeni de biraz önce söylediğim devlet politikalarıdır. Maraş'ta niye katledildiler ya da Sivas’ta niye katledildiler? 15 bin insan. Bir güruh saldırdı, hiçbir önlem alınmadı. Oradaki yurttaşlarımız Alevi olmasaydı acaba bu katliam bu şekilde gerçekleşir miydi?



Elinizi vicdanınıza koyun, devlet bu kadar sessiz kalır mıydı, istihbarat bu kadar sessiz kalır mıydı? Maalesef tek nedeni var kimlikleri, inanç kimlikleri. Bu şekilde olduğu için bu katliamlar gerçekleşti, bu şekilde olduğu için yargı hoş gördü, bu şekilde olduğu için Sayın Cumhurbaşkanı, 'Hayırlı olsun" dedi, zaman aşımından dava düşerken bir katliamın sanıkları için bunları söyledi. Alevi oldukları için.

"Öcalan'ı ne karıştırıyorsun sen ya saygısız"

Tanrıkulu'nun açıklamalarının ardından AK Parti İstanbul Milletvekili Adem Yıldırım, 'Bu memlekette Sivas sanıkları en fazla hapishanede yatanlar, Abdullah Öcalan'dan daha fazla hapis yatıyor' sözlerine DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, "Öcalan’ı ne karıştırıyorsun sen ya saygısız' şeklinde cevap vermesi Genel Kurul'daki tansiyonu yükseltti.

"Kaç Alevi vali var, kaç bakan var, kaç bakan yardımcısı var"

Başkanvekili Bozdağ, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'a söz verdi.

Başarır, "Üzülerek söylüyorum ki, üzülerek de görüyorum. Konu Sivas olayları. 35 aydının, canımızın diri diri yakılması ama yani özellikle söz almadan hemen önce işte, 'PKK’yı niye ağzınıza almıyorsunuz?' diye laf atıyor, bununla ne alakası var, ben onu anlamıyorum. Burada Sivas’ı, Sivas katliamını lanetliyoruz, bugün yıl dönümü, bunu anıyoruz yani bunu niye karıştırıyorsunuz, onu anlamıyorum. İkincisi, Sayın Grup Başkanvekili Özlem Hanım’a şunu sormak isterim. Maalesef ki bu ülkede isminden dolayı, bakın, sadece isminden dolayı, inancından dolayı insanlar tabii ki ayrıştırılıyor. Ben soruyorum, Sayın Grup Başkanvekilim, 81 valimiz var, kaç Alevi vali var, kaç bakan var, kaç bakan yardımcısı var, kaç üst düzey bürokrat var? Bu bir tesadüf olamaz" değerlendirmesinde bulundu.

"Hukuk önünde hepimiz birinci sınıf vatandaşız"

Başarır'ın ardından söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, "Bu ülkede hukuk önünde hepimiz birinci sınıf vatandaşız, önce bunu kabul edeceğiz, bu çok önemli bir şey. AK Parti olarak bizce bu ülkede yaşayan bütün insanlar, hangi dilden, hangi ırktan, hangi mezhepten olursa olsun bütün insanlar bu ülkede birinci sınıf vatandaştır. Bakın, bir bütün olarak konuşmamız lazım sadece vatandaşlarımızı değil. Bakın, biz niçin uğraşıyoruz? Kayseri'yle alakalı olanlar da, bu ülkeye gelenler, sığınanlar, sığınmacılar da birinci sınıftır haklar açısından. Onların hakkı, hukuku bize emanettir. Sivas'ta yaşananları, bu katliamı lanetlediğimizi ifade ettim, çok net, nokta. Ama buradaki problem, bu konuşmalar yapılırken aradan 30 yıl geçtikten sonra bu ülke bu konularda hiç yol almamış gibi bir konuşma yapmak ve 'Alevi vatandaşlarımız birinci sınıf değildir' demek işte, yeni bir hasar açmaktır. Bu yüzden altını çizme ihtiyacı duyuyorum" diye konuştu.

Birleşime ara verildi

Genel Kurul'da tartışmaların sürmesi üzerine Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ, söz isteyen CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'a izin vermeyerek, birleşime 30 dakika ara verdi.

Önerge reddedildi

Genel Kurul, birleşime verilen aranın ardından yeniden toplandı. Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ, DEM Parti Grubu'nun sunduğu önergeyi oyladı. Önerge, AK Parti ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.

Yazar - Dilay Kaynak

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)