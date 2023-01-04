TBMM Genel Kurulu'nda muhalefetin grup önerileri reddedildi

TBMM Genel Kurulu'nda, AK Parti'nin grup önerisi kabul edilirken; CHP, İyi Parti ve HDP'nin emekli ve memur maaşı ile TÜİK verileriyle ilgili grup önerileri reddedildi.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Haydar Akar başkanlığında toplandı. Gündem dışı konuşmaların ardından, grup başkanvekilleri söz alarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Nasıl iş yapılıyor, devlet daireleri ne hale geldi"

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, pasaport harçlarında yaşanan artışa dikkat çekerek, "İnsanlar yılbaşından önce müracaat etmiş, müracaat üzerine '1478 lira yatır' demişler. Bir insan kendi kendine para yatıramaz. Müracaatın sonrasında para yatırılması talep ediliyor, 1478 lira maliyeye yatırıyor. Ondan sonra, 1 Ocak'tan sonraya randevu veriliyor. Vatandaş pasaportunu almaya gidecek, bu sefer 1478 lira yatırdığı pasaport için '1818 lira fark vereceksin' diyorlar. Böyle bir devlet anlayışı olur mu? Yani sen şimdi millete tuzak mı kuruyorsun? Millete hile mi yapıyorsun? Yani tahsis ettiğin bir paranın daha sonra, yılbaşından sonra nasıl farkını istersin? Böyle bir şey görülmüş değil, bunları anlamak mümkün değil. Nasıl iş yapılıyor? Devlet daireleri ne hale geldi? Devleti yönetenler işte her şeyi bu hale getirdi" değerlendirmesinde bulundu.

TÜİK tartışmaları

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, TÜİK'in, en son açıkladığı verileri eleştirerek, "Türkiye İstatistik Kurumu diye bir kurum var orta yerde ve gerek asgari ücret belirlenirken gerek memur ve emekli maaşlarına yapılacak zamlar belirlenirken, TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamları dikkate alınıyor da şimdi, bu TÜİK öyle bir garabet haline dönüşmüş ki ben daha önce burada, temmuz ayında dedim ki; 'Maaş zamları açıklanacak ey TÜİK, sen enflasyonun gerçeğini açıklamazsan memurun, işçinin, emeklinin sofrasından ekmek çalmış olursun, hırsızlık yapmış olursun.' TÜİK bunu hakaret saydı, bana tazminat davası açtı" yorumunda bulundu.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, muhalefetin eleştirilerine yanıt vermek için söz aldı.

Turan, kürsüde konuşurken CHP'lilerin laf atmasına tepki gösterirken CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın, TÜİK'e yönelik eleştirilerine ilişkin, "Bu kurumlar bu devletin kurumları; bu kadar fütursuz demek istemiyorum ama sert, ağır ithamların doğru olmadığı kanaatindeyim. TÜİK'in tüm araştırmaları, metotları uluslararası standartlarda hayata geçen bir uygulamadır. Tüm kurumların raporları (BM'si, AB'si, bütün OECD raporları) ilgili kurumlara giden raporlardır. Dolayısıyla, eleştiriye yine diyorum baş tacı ama bu kadar heyecanlanmaya, bu kadar kızmaya gerek olmadığı kanaatindeyim. Valla, ben de TÜİK Başkanı olsam hemen dava açarım bu üsluba, bu tarza; olmayacak laflar söylendi. Bu insanların evlatları var, aileleri var; böyle davranmayın" ifadelerini kullandı.

Muhalefetin önerileri kabul edilmedi

Ardından, siyasi partilerin grup önerilerine geçildi. Genel Kurul'da, İYİ Parti'nin memur, emekli ve işçi maaşlarının artışı, HDP'nin 6-8 Ekim 2014 olaylarının hukuki süreçleri, CHP'nin ise TÜİK verilerine ilişkin grup önerileri reddedildi.

AK Parti'nin, Genel Kurul'un çalışma saatleri ve gündemde yer alan kanun tekliflerinin öne alınmasına ilişkin grup önerisi ise kabul edildi.

Öte yandan, Genel Kurul'da, Antalya Diplomasi Forumu Vakfı Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine devam ediliyor.