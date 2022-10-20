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    TBMM Genel Kurulu'nda 'vicdansız' tartışması yaşandı

    TBMM Genel Kurulunda, HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu üslubunu aşarak AK Partili milletvekillerine "vicdansız" yakıştırması yapınca ortam bir anda gerildi.
    • 20.10.2022 - 23:42
    • Güncelleme : 20.10.2022 - 23:44
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    TBMM Genel Kurulu'nda 'vicdansız' tartışması yaşandı

    Endüstri Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri sırasında milletvekilleri arasında tartışma çıktı.

    Söz alan HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesine ait maden ocağındaki patlamayı hatırlatarak, "Sayın Cumhurbaşkanı, 'kader planı' dedi, dini kavramlar kullandı. MHP Genel Başkanı Sayın Bahçeli, 8 yıl önce 'Onun 'fıtrat' dediğine 'cinayet' diyorlar." diyordu." ifadesini kullandı.

    "Vicdansız olanlar ancak bu muktedire hizmet eder"

    Gergerlioğlu'nun, "Vicdanlarını sorgulamaları lazım. Bu kaçıncı cinayet? Aranızdan biri, Yeneroğlu vicdanını sorguladı, istifa etti. Sayın Fakıbaba, vicdanıyla hesaplaştı, istifa etti. Vicdansız olanlar ancak bu muktedire hizmet eder. Bu yapılanlar vicdansızlıktan başka bir şey değil." sözleri üzerine tartışma çıktı.

    MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, Gergerlioğlu'nun konuşmasına tepki göstererek, siyasi parti genel başkanları üzerinden yakışıksız değerlendirmeler yapmanın, Genel Kurulun teamüllerine ve siyasi ahlaka aykırı olduğunu belirtti.

    Bülbül, "Hareketimizin liderine, bu şekilde talimat ağzıyla konuşan Gergerlioğlu veya başkası olsun alnını karışlarız." dedi.

    TBMM Genel Kurulu nda vicdansız tartışması yaşandı #1

    "Bize vicdansız diyen alçaktır"

    AA'nın haberine göre, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan ise Gergerlioğlu'nun, "provokatörlükten başka bir görevi olmadığını" söyledi.

    Turan, "Psikolojik sorunu olduğunu düşündüğümüz bazı insanların zaman zaman gelip burada konunun tamamen dışında, ezberletilmiş cümlelerle ithamlarda bulunmasını kınıyorum. Bize vicdansız diyen alçaktır." diye konuştu.

    Bu "edep dışı üslubun kimseye faydası olmayacağını" ifade eden ifade eden Turan, yeniden söz alarak kürsüye gelen Gergerlioğlu'na tepki gösterdi. Turan, konuşmasını sürdüren Gergerlioğlu'na yürüyerek, TBMM İçtüzüğü kitapçığını kürsüye vurdu.

    TBMM Genel Kurulu nda vicdansız tartışması yaşandı #2

    "20 yıldan beri vicdanımızla yürüyen bir ekibiz"

    TBMM Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş, gerginlik üzerine birleşime ara verdi.

    Bu sırada kürsüye yönelen AK Parti milletvekilleri de Gergerlioğlu'na tepki gösterdi. Gerginliği araya giren milletvekilleri yatıştırdı.

    Birleşimin açılmasının ardından yerinden söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Turan, "Burada 290'dan fazla milletvekiline 'vicdansız' diyen bir dil dinledik. Yetmedi, bu ülkenin 20 yıldan beri halkın seçtiği helal oylarla görevde olan liderine, Cumhurbaşkanı'na 'muktedir' diye kendince ithamda bulundu. 20 yıldan beri vicdanımızla yürüyen bir ekibiz ama PKK'ya karşı, FETÖ'ye ses çıkarmayanlara karşı vicdansız olmada kararlıyız." ifadelerini kullandı.

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