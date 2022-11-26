TBMM Komisyonu'nda 'Noel baba' tartışması

Cumhurbaşkanlığı bütçesi görüşmeleri sırasında, Bağımsız Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in Yılbaşı'nda Noel Baba'lara yönelik saldırılar olacağı sözlerini sarfetmesi tepkilere neden oldu.

TBMM plan ve Bütçe Komisyonu’nda, Cumhurbaşkanlığı ve bağlı kuruluşların bütçesinin görüşmeleri sırasında iktidar ve muhalefet parti milletvekilleri arasında sık sık tartışma yaşandı.

Tuma Çelik: "Noel Baba'ların bıçaklandığını duyacağız"

DHA'nın haberine göre; Bağımsız Mardin Milletvekili Tuma Çelik, patrikhanelerin, metropolitlerin tüzel kişiliklerinin olmadığına dikkat çekti. Bütün dünyada statü sahibi olan patrikler ve din görevlilerinin Türkiye'de yok hükmünde olduğunu öne süren Çelik'in "Nefret söylemi de devam ediyor. Şimdi, Noel'e yaklaşıyoruz biliyorsunuz ve Türkiye'de, önümüzdeki günlerde birçok yerde Noel babaların bıçaklandığını duyacağız hepimiz" iddiasında bulundu.

Bu açıklamalara AK Parti milletvekilleri tepki gösterdi. Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz'ın uyarısı üzerine Çelik sözlerini 'inşallah olmaz' şeklinde düzeltti.

Komisyondaki iktidar sıralarından tepki yükselirken, AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, "Ya beyefendi nereden çıkartıyorsun? Yok öyle bir şey" sözleriyle tepkisini gösterdi.

AK Partili Kırkpınar: "Halkı kin ve nefrete sevk ediyor"

AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, "Halkı kin ve nefrete sevk ediyor" derken, Ekrem Çelebi de, "Sen böyle söyleyince insanın kanı donuyor" ifadesini kullandı.

Tuma Çelik, "Göreceğiz, hepimiz birlikte göreceğiz. Bu güne kadar her yıl yaşadığımız olayların önümüzdeki dönemde tekrar yaşanacağını söylüyorum" dedi.

Yılmaz: "Cümleniz, yanlış anlaşılmaya müsait"

Çelik'in, iddialarını sürdürmesi üzerine; komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz tepki gösterdi. Çelik'e uyarıda bulunan Yılmaz, 'Göreceğiz demek yerine, temenni etmiyorum' demesinin daha iyi olacağını söyledi. Yılmaz, "Bir yanlış anlaşılmaya müsait oluyor cümleniz" diyerek Çelik'in kullandığı ifadeyi değiştirmesini istedi. Çelik de, "İnşallah böyle bir şey olmaz, ama yaşanan durum bunu gösteriyor" dedi.

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