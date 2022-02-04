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TBMM yeniden tatilde
Türkiye Büyük Millet Meclisi, 15 Şubat'a kadar tatile girdi.
- İHA
- 04.02.2022 - 02:33
TBMM Genel Kurulu, Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi ve Türkiye ile Azerbaycan ilişkilerinin resmen müttefiklik düzeyine çıkarılmasını öngören Şuşa Beyannamesi’ni içeren kanun teklifinin görüşülerek kabul edilmesinin ardından çalışmalarına ara verdi.
MECLİS MESAİSİ 15 ŞUBAT'TA BAŞLIYOR
TBMM Genel Kurulu, çalışmalarına 15 Şubat tarihinde yeniden başlayacak.