CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya "Şizoid bir sanrıya kapılmış klinik bir vaka var karşımızda" demesi üzerine Meclis karıştı.

TBMM'deki 2022 bütçe görüşmelerinde bugün İçişleri Bakanlığı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının bütçeleri görüşüldü.

Görüşmelerde kürsüye çıkan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, açıklamalarında HDP'ye sert sözlerle yüklenmişti.

ÖZGÜR ÖZEL TANSİYONU YÜKSELTTİ

Soylu'dan sonra söz isteyen CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, tansiyonu yükselten bir açıklamaya imza attı.

Özel, Bakan Soylu'nun bütçe görüşmelerinde yaptığı konuşmaya verdiği yanıtta ''Şizoid bir sanrıya kapılmış klinik bir vaka var karşımızda.'' ifadelerini kullandı.

TBMM'de AK Partili ve CHP'li vekiller arasında yumruk yumruğa kavga VİDEO

SÜLEYMAN SOYLU ÜZERİNE YÜRÜDÜ

AK Partili Alpay Özalan, Özel'in üzerine hamle yaparken; Soylu da locadan çıkarak Özgür Özel'in üzerine yürüdü.

AK PARTİLİ VE CHP'Lİ VEKİLLER YUMRUK YUMRUĞA BİRBİRİNE GİRDİ

Özel'i korumaya çalışan CHP'li vekillerle AK Partili vekiller arasında yumruklaşmalar da yaşandı.

Süleyman Soylu: Özgür Özel'i mahkemeye vereceğim VİDEO

BAKAN SOYLU: ÖZEL'İ MAHKEMEYE VERECEĞİM

Kavga sonrası açıklama yapan Bakan Soylu, Özgür Özel hakkında şikayetçi olacağını belirterek "Şahsıma hakaret eden Özgür Özel’i mahkemeye vereceğim. Bahçeli ve Erdoğan, geliyor gelmekte olan." dedi.