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    TBMM'de bütçe görüşmeleri başlıyor

    TBMM'de bütçe görüşmeleri başlıyor

    TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda çarşamba günü 2023 bütçe maratonu başlarken, cemevlerinde KYK borçlarına birçok konuyla ilgili yasa görüşmesi yapılacak.
    • 24.10.2022 - 07:47
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    TBMM, bu hafta önemli yasaların görüşüleceği yoğun bir haftaya giriyor. Yarın Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı ve AK Partili milletvekillerinin imzasıyla Meclis Başkanlığı'na sunulan; cemevlerinin elektrik ve su giderlerinin Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından karşılanmasını da içeren, 'Vergi Usulü Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri yapılacak.

    İmar planlarında cemevleri de yer alacak

    Teklifle ayrıca; imar planlarının tanziminde, planlanan beldenin ve bölgenin şartları ile olası ihtiyaçları göz önünde tutularak lüzumlu cemevi yerleri ayrılacak. İl ve ilçelerde mülki idare amirinin izni alınmak ve imar mevzuatına uygun olmak şartıyla cemevleri yapılabilecek. Cemevi yeri imar mevzuatına aykırı olarak başka maksatlara tahsis edilemeyecek.

    TBMM de bütçe görüşmeleri başlıyor #1

    Tütün ve alkol piyasasında yasadışı faaliyetlere cezalar

    Salı günü ise, 'Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri yapılacak. Teklifle; Ürün İzleme Sistemi'ne (ÜİS), fiziksel veya bilişim yoluyla müdahale ederek Hazine ve Maliye Bakanlığı'na elektronik ortamda iletilmesi gereken belge, bilgi veya verilerin iletilmesini önleyenler veya bunların gerçeğe uygun olmayan şekilde iletilmesine neden olanlara 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası verilecek.

    TBMM de bütçe görüşmeleri başlıyor #2

    Polis akademilerinde değişiklik

    DHA'nın haberine göre; aynı gün TBMM İçişleri Komisyonu'nda, 'Polis Yüksek Öğretim Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri yapılacak. Teklifle, Polis Akademisi Başkanlığı bünyesinde lisans eğitimi veren İç Güvenlik Fakültesi kurulacak.

    Bütçe maratonunda ne var

    Çarşamba günü de Plan ve Bütçe Komisyonunda 2023 bütçe maratonu başlayacak. Komisyonda 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2021 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin geneli ile Sayıştay raporları üzerinde görüşmeler yapılacak. Komisyonun perşembe günkü toplantısında ise TBMM, Kamu Denetçiliği Kurumu ile Sayıştay'ın 2023 bütçeleri ele alınacak.

    TBMM de bütçe görüşmeleri başlıyor #3

    Maske cezaları siliniyor

    Genel Kurulda ayrıca bu hafta, ekonomik düzenlemeler içeren torba teklifin görüşmelerine geçilecek. Kredi ve Yurtlar Kurumu borçlarının faizleri silinmesin içeren yasa teklifi ile Covid-19 salgını döneminde maske takmayanlara verilen cezalar da silinecek. 2 bin TL ve altındaki icralık borçlar da, 'değersiz borç' kapsamına alınarak sonlandırılacak.

    TBMM de bütçe görüşmeleri başlıyor #4

     

     


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