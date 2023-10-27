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Türkiye, Cumhuriyet'in 100. yılına hazırlanıyor.

Ülke genelinde hazırlıklar devam ederken TBMM'de de konu Cumhuriyet'ti.

Kürsüye gelen HEDEP Milletvekili Sırrı Sakık, Cumhuriyet'in ilk yıllarında Doğu Anadolu Bölgesi için 'Kürdistan' ismi kullanıldığını iddia etti.

"TBMM’nin gizli celselerinde Kürdistan ibaresini görürsünüz"

Sakık, "MHP ve CHP’nin yöneticileri gitsin TBMM’nin gizli celselerinin tutanaklarına baksınlar.

Orada Kürt kelimesini Kürdistan’ı görecekler, Lazistan’ı görecekler Çerkesleri görecekler…

Mustafa Kemal bölücü müdür? Mustafa Kemal, Kürt vekillerini çağırırken Kürdistan vekilleri diyordu." ifadelerini kullandı.

Sakık'ın bu sözlerine TBMM Başkanvekili MHP'li Celal Adan tepki gösterdi.

"Bu Meclis'ten canlı çıkamazdı"

Adan şöyle konuştu:

Buradan herhangi bir polemiğe girmek istememekle beraber Türkiye kurulurken milletimizin birlik ve beraberliğine, kardeşliğine, merhametine kurşun sıkıp askerlerimizi polisimizi oradaki vatandaşlarımızı şehit edenlere ve onların adı PKK iken bir milletvekili 'Türk askerini PKK tükürükle boğar' deseydi bu Meclis’ten canlı çıkamazdı. Mustafa Kemal’in devleti kurduğu dönemlerde.