TBMM'de MHP'li Olcay Kılavuz'un CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde terör örgütü mensuplarının çalıştırıldığı iddiası üzerine, CHP ve MHP'li milletvekilleri arasında tartışma çıktı.

​TBMM Genel Kurulu'nda Spor Kulüpleri ile Spor Federasyonları Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri devam ederken, MHP ve CHP'li Mersin Milletvekilleri arasında tartışma yaşandı.

'CHP'li belediyede terör örgütü mensubu işe alındı' iddiası

MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde ülkücülerin işten çıkarılarak yerlerine terör örgütü mensuplarının işe alındığını ileri sürdü.

Kılavuz, "Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden 31 Mart 2019 seçimlerinden günümüze kadar 3.500 vatanına, devletine bağlı özellikle MHP ve AK Parti'li insanlar işten çıkartılmıştır, 6.500'e yakın da işçi alınmıştır. Bu alınan işçilerin içerisinde özellikle PKK'nın paçavrasını paylaşanlar vardır" dedi.

TBMM'de CHP ve MHP milletvekilleri arasında gerginlik ViDEO

CHP'li vekil yanıt verince tansiyon yükseldi

DHA'da yer alan habere göre CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, Kılavuz'a karşılık verdi. Antmen, "Geçici koruma altındaki Suriyeli Türk vatandaşlarını alırken neredeydiniz? Milli ve manevi değerleri çiğniyorsunuz" dedi.

MHP'li ve CHP'li vekiller ayağa kalktı

Bu sırada Genel Kurul'da tansiyon yükseldi ve sözlü tartışmalar yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine CHP ve MHP'li milletvekilleri ayağa kalktı.

Meclis Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş gerginliği sona erdirmek için oturuma ara verdi.