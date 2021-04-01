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    TBMM'de DHKP-C tartışması

    TBMM'de DHKP-C tartışması

    AK Partili Leyla Şahin Usta kürsüdeyken, 'Boğaziçi eylemlerine de katılan teröristlerin 6 yıl önce şehit ettiği Savcı Mehmet Selim Kiraz'ı anıyorum' sözlerine HDP sıralarından tepkiler yükseldi.
    • AA & Ensonhaber
    • 01.04.2021 - 05:23
    • Güncelleme : 01.04.2021 - 05:40
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    TBMM Genel Kurulu'nda AK Partili Leyla Şahin Usta kürsüdeyken DHKP-C'li teröristlerin 6 yıl önce şehit ettiği Savcı Mehmet Selim Kiraz'ı andığı ve Boğaziçi eylemlerine katılan DHKP-C'lilerin de olduğuna dikkat çekerek, terör örgütünü lanetlediğini belirtti.

    HDP VE CHP'Lİ VEKİLLERDEN İTİRAZLAR

    Usta'nın bu konuşması sonrası HDP ve CHP sıralarından itirazlar yükseldi.

    Boğaziçi eylemlerine katılanların terörist değil, öğrenci olduklarını savunan HDP'lilere karşı AK Parti ve MHP sıralarından da tepkiler geldi.

    TBMM'de DHKP-C tartışması-Video

    TBMM de DHKP-C tartışması #1

    Usta'nın "Bu terör örgütünü de, sizin gibi savunucularını da, destekçilerini de lanetle kınıyorum." sözleri üzerine tartışmalar daha da arttı.

    Karşılıklı sataşmaların devam ettiği oturuma ara verildi.

    TBMM de DHKP-C tartışması #2

    TBMM de DHKP-C tartışması #3

    TBMM de DHKP-C tartışması #4

    TBMM de DHKP-C tartışması #5

    TBMM de DHKP-C tartışması #6

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