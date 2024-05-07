TBMM'de gergin anlar! AK Partili ve CHP'li vekiller birbirinin üzerine yürüdü TBMM Genel Kurulu'nda AK Parti ve CHP milletvekilleri arasında Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının idam kararıyla ilgili tartışma yaşandı.. TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca oturuma ara verdi ancak tartışma arada da devam etti.

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İHA

TBMM Genel Kurulu, CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca başkanlığında toplandı.

Genel Kurulda AK Parti ve CHP milletvekilleri arasında tartışma yaşandı.

CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının eylemleri nedeniyle değil fikirleri nedeniyle idam edildiklerini belirtmesi ortamı gerdi.

Deniz Gezmiş'in idamına değindi

Akdoğan, şunları söyledi:

Deniz Gezmiş ve arkadaşları anayasayı ortadan kaldırdıkları için değil, anayasa tam uygulansın dedikleri için idam edildiler. Ey zalimler, ister kaymakam olun ister vali, ister hakim olun ister savcı, ister vekil olun ister bakan, boşa çiğniyorsunuz yalan dünyayı.



1400 senedir yapıyorsunuz bunu. Nesimi’nin derisini yüzerken yaptınız bunu. Hallac-ı Mansur’u asarken yaptınız bunu. Kubilay’ın başını keserken yaptınız bunu.

AK Partili vekil özür dilemesini istedi

Bunun üzerine AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, 1400 senedir demenin bu ülkenin Müslümanlarına çok ciddi iftira ve hakaret olduğunu savunarak, Akdoğan’ın özür dilemesini istedi.

Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının asılması için o dönem Meclis’e bir kanun teklifi geldi. Kanun teklifine CHP’den 28 milletvekili kabul oyu verdi. O zaman bu idama evet oyu veren CHP’li 28 milletvekili utanmayacak da kim utanacak.

CHP'li Günaydın da dahil oldu

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın ise, Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının idamına toplam 48 ret oyu verildiğini, bunlardan 47’sinin CHP oyu olduğunu belirtti.

Günaydın, Gezmiş ve arkadaşlarının idamı için 273 kabul oyu verildiğini hatırlatarak, “O kabulün içerisinde 28 CHP’linin de oyu var. O 28 CHP’linin 1972’deki oylarının doğru olmadığını buradan açıkça ifade ediyoruz. Bu 28 oyun dışında ’evet’ diyen 273 oy kalkmış, kimin müktesebatından kimin geçmişini takip ediyor bunlar" diye konuştu.

Tartışma arada da devam etti

AKP ve CHP milletvekilleri arasındaki tartışmanın devam etmesi üzerine TBMM Başkanvekili Karaca, birleşime ara verdi.

Aranın ardından Karaca, milletvekillerine yerlerinden söz verdi. Bu sırada AKP ve CHP milletvekilleri arasında tartışmanın sürmesi üzerine Karaca, birleşime bir kez daha ara verdi.

Birbirlerinin üzerine yürüdüler

Tartışma arada da devam etti. Bazı vekillerin ayağa kalkarak birbirinin üzerine yürüdüğü görüldü.

Tartışmaya konu olan idamlar nasıl oldu

Türkiye'nin o karanlık döneminde idamlar nasıl oldu; karara hangi partiden kimler onay verdi?

Bugün her fırsatta Deniz Gezmiş'i referans alan CHP'nin, o dönem Meclis'te olan milletvekillerinden bazıları, idamlara evet yönünde oy kullanmıştı.

Türkiye o dönemde yine asker-siyaset kavgası içindeydi.

1972 yılında Meclis'teki üye sayısı 450 idi ve oylamaya 323 milletvekili katılmıştı.

İdamın infazı için Meclis'te yapılan oylamada 273 milletvekili; Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın idam edilmesine kabul oyu verirken 48 ret oyu çıkmış ve 2 de çekimser oy kullanılmıştı.

Eksik olan 28 oyu CHP tamamladı

Kabul için idama evet diyen Adalet Partisi'nin milletvekili sayısı yetersiz kaldı. Eksik olan sayı 28'di.

Bu sayı, CHP'li milletvekillerinin oylarıyla tamamlandı. Buna göre CHP'den 30 evet, 47 hayır, 2 çekimser oy çıkarken; 52 CHP'li de oylamaya katılmadı.

İşte evet diyen CHP'li vekiller;

Kemal Küçüktepepınar, Emir H. Postacı, Fazıl Güleç, Kemal Satır, İ. Sıtkı Hatipoğlu, Hasan Ali Gülcan, Şevket Asbuzoğlu, Ali İhsan Göğüş, M. Nurettin Sandıkçıoğlu, Hayrettin Hanağası, Kayhan Naiboğlu, Mustafa Kemal Çilesiz, Necati Alp , Nurettin Özdemir, Hüsnü Özkan, Turhan Özgüner, İsmail Hakkı Arar, Şevket Adalan, Burhanettin Asutay, Osman Yeltekin, İrfan Baran, Ali Erbek, Mualla Akarca, M. Nuri Domanoğlu, Mustafa Boyar, Cevat Küçük, Ali Rıza Uzuner, Ahmet Güner.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)