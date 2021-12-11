TBMM'de HDP'li ve MHP'li vekiller arasında 'Kürtçe konuşma' tartışması

HDP Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer, kürsüde yaptığı konuşmasında Kürtçe konuştu. MHP'li vekil Erkan Akçay, "Ya, her gün bu zırvaları dinlemek zorunda mıyız ya!" ifadeleriyle tepki gösterdi.

Meclis Genel Kurulu'nda zaman zaman tansiyonun yükseldiği bütçe görüşmeleri, beşinci gününde de devam ediyor.

Sağlık Bakanlığı bütçesinin görüşmelerinde söz alan HDP Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer'in Kürtçe konuşması, Meclis'te tansiyonu yükseltti.

HDP'Lİ VEKİL KÜRTÇE KONUŞTU

Kürt çocukları ana dilinde eğitim alamadıkları için tıp eğitimini de alamadığını belirten Taşçıer, şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Bakan, benim bildiğim kadarıyla -yanılmıyorsam- sizin aileniz de bir Kürt aile, Orta Anadolu’ya göç etmiş, öyle biliyorum, yanılıyorsam düzeltirsiniz. Ailede Kürtçe konuşulup konuşulmadığını bilmiyorum. Eğer aile asimile olmamış ise mutlaka Kürtçe konuşuluyordur. Bir hastanın ana dilinden başka bir dilde kendisini ifade etmede zorlandığını hepimiz çok çok iyi biliyoruz.

Hele hele bu hasta diğer dilde iyi de bir eğitim almamışsa kendi sorununu anlatmakta sıkıntı yaşayacaktır. Örneğin, benim diyeceklerimi Kürt vekiller ve doktorlar da düşünsün, şimdi birkaç kelime bir şey söyleyeceğim: ‘kolunca min te şe, laşe min de ba heye’. Bunlar dildir, dil”

"TÜRKÇE KONUŞUN"

Taşçıer’in sözlerini kesen Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, “Sayın Milletvekili Türkçe konuşun” diye uyardı.

HDP'li ve MHP'li vekiller arasında Meclis'te Kürtçe konuşma tartışması VİDEO

MHP'Lİ VEKİLLERDEN TEPKİ

Bu sırada MHP sıralarından tepkiler geldi.

MHP Milletvekili Ümit Yılmaz, “Başkanım, teamül hâline gelmeye başladı artık bu” dedi.

"HER GÜN BU ZIRVALARI DİNLEMEK ZORUNDA MIYIZ YA"

MHP’li Erkan Akçay da "İnsanları etnik kökenini göre ayıran ırkçı bir konuşma yapılıyor! Resmen ırkçılık yapıyorsunuz. Kimin ailesinde, hangi etnik köken, bununla mı meşgul olalım? Irkçı, ırkçısın sen! Türkiye’de kaç tane ana dil var? Ya, her gün bu zırvaları dinlemek zorunda mıyız ya!" ifadelerini kullandı.

Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç’in “Sayın milletvekili, bakın, anlaşılmıyor, içeriğini bilmiyoruz” sözlerine HDP’li Taşçıer, “Sayın bakan bunları anladı” dedi.