Euro
17.7948
-0.08%
Dolar
15.6838
0.02%
Altın
907.1
-0.01%
Borsa
2.279
5.38%
Bitcoin
748.276
3.06%
BTXN Coin
39.59
0.17%
6ºC
İstanbul
Hafif yağmur 6 C
    TBMM’de kadın milletvekilleri arasında kavga

    TBMM’de kadın milletvekilleri arasında kavga

    TBMM Genel Kurulu’nda AK Parti ile CHP kadın milletvekilleri arasında çıkan kavgayı, erkek milletvekilleri güçlükle ayırdı.
    • İHA
    • 16.12.2021 - 23:34
    • Güncelleme : 16.12.2021 - 23:46
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    TBMM Genel Kurulu’nda 2020 Kesin Hesap Kanun teklifi görüşmeleri devam ediyor.

    AK Parti Trabzon milletvekili Bahar Ayvazoğlu, AK Parti’nin muhalefetin tezlerini çürüttüğünü belirterek, Meclis kürsüsünden yaptıkları konuşmaları eleştirdi. Ayvazoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile CHP milletvekillerine yüklendi.

    CHP Genel Başkan Yardımcısı ve CHP Denizli milletvekili Gülizar Biçer Karaca, CHP Genel Başkanı’nın eğilip bükülmeyeceğini söyleyerek, CHP’de düşünce özgürlüğü olduğunu söyledi.

    "ECEVİT'İ ELEŞTİRMEK KİMSENİN HAKKI DEĞİL"

    CHP Afyonkarahisar milletvekili Burcu Köksal, Bülent Ecevit’i eleştirmenin kimsenin hakkı olmadığını belirterek, Ecevit’in Amerika Birleşik Devletleri’ne karşı çıktığını ifade etti.

    MHP milletvekilleri ise TBMM Başkanvekili Haydar Akar’ın tutumuna tepki gösterdi.

    TBMM’de kadın milletvekilleri arasında kavga VİDEO

    KADIN VEKİLLER ARASINDA KAVGA

    Oturuma ara verildikten sonra AK Parti ile CHP kadın milletvekilleri arasında tartışma çıktı. Zaman zaman arbede ve kavgaya dönüşen gerginlikte erkek milletvekilleri kadın milletvekillerini sakinleştirmeye çalıştı.

    TBMM’de kadın milletvekilleri arasında kavga #1

    HAYDAR AKAR VEKİLLLERİ UYARDI

    Oturumun tekrar açılması ardından Başkanvekili Akar, yoğun bütçe maratonunun son günlerinde milletvekillerinin konuşmalarına özen göstermesini istedi.

    TBMM’de kadın milletvekilleri arasında kavga #2

    TBMM’de kadın milletvekilleri arasında kavga #3

    TBMM’de kadın milletvekilleri arasında kavga #4

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir