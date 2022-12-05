Bütçe görüşmelerinde iktidarı eleştiren Kemal Kılıçdaroğlu'na AK Parti sıralarından tepki gelince Genel Kurul'da gerilim arttı.

TBMM'de bütçe maratonu başladı.

Görüşmelerin ilk gününde partiler adına konuşmalar yapılıyor.

CHP adına kürsüye Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu çıktı.

Milletvekillerine sataştı

İktidara eleştrilerini yönelten Kılıçdaroğlu, AK Parti milletvekillerine "Sizin nasıl vekil olduğunuzu da biliyoruz" diyerek sataştı.

Bu sataşmanın üzerine salonda gerginlik arttı.

AK Parti sıralarından sesler yükselince Kılıçdaroğlu o yöne doğru, "Ağlamayın arkadaşlar ağlamayın" diyerek karşılık verdi.

TBMM'de Kılıçdaroğlu'nun bütçe konuşmasında tansiyon arttı VİDEO

Kürsüyü tokatladı

AK Parti sıralarından tepkiler devam edince sesini yükselten Kılıçdaroğlu, "Müsaade ederseniz her şeyi anlatacağım, çocuk gibi ağlamayın. Bana itiraz ediyorsan gel kürsüye gel." diyerek kürsüyü tokatladı.

O anlarda Genel Kurul'da tansiyon arttı.