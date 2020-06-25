TBMM'de koronavirüs önlemleri için pandemi timi

Koronavirüsle mücadelede uygulanan önlemlerin ihlaline karşı, TBMM'de denetimden sorumlu olacak pandemi timi, gerektiğinde tutanak yazacak.

Koronavirüs salgınında normalleşme adımlarının birer birer hayata geçirilirken, vaka sayısının 20'yi geçtiği Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında da 'yeni normal' ile oluşabilecek riskleri azaltmak için Koronavirüs Kriz Yönetim Komisyonu oluşturuldu.

Bu kapsamda komisyon tarafından bir dizi önlemlerin uygulanması kararlaştırıldı.

2 LOKANTA HARİÇ HER YER KAPATILACAK

Buna göre, 100. Yıl Bahçe Lokantası ve Üyeler Lokantası dışında tüm lokantalar kapatılacak ve bütün personele kumanyaları, Destek Hizmetleri Başkanlığınca görev yerlerinde dağıtılacak.

Personel, yemeklerini yalnızca görev mahallinde yiyecek ve TBMM Kampüsü içinde açık alanlarda yemek yenmeyecek. Kış bahçelerinde ve 100. Yıl Bahçe Lokantası'nda bulunanlar dışında TBMM Yerleşkesi ve eklentilerinde bulunan bütün çay ocakları kapatılacak.

PERSONEL, GÖREV MAHALLİNİ TERK ETMEYECEK

Personel, zorunlu haller dışında görev mahallini terk etmeyecek. Sosyal mesafe, maske ve el hijyeni başta olmak üzere, temizliğe hassasiyetle riayet edilecek.

KURALLARI PANDEMİ TİMİ DENETLEYECEK

Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı, Destek Hizmetleri Başkanlığı ve TBMM Koruma Daire Başkanlığınca "pandemi timleri" oluşturulacak. Bu timler, söz konusu kararların uygulanması başta olmak üzere salgınla mücadelede uygulanan önlemlerin denetiminden sorumlu olacak, TBMM yerleşkesi ve eklentilerinde ortaya çıkacak ihlaller için tutanak düzenleyebilecek.

Pandemi timlerinin tutanaklarına istinaden gerekli idari yaptırımlar uygulanacak.