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    TBMM'de künefe molası

    TBMM'de AK Parti ve CHP Hatay milletvekilleri, diğer milletvekillerine ve gazetecilere kendi elleriyle küfene dağıttı.
    • 23.11.2022 - 19:11
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    TBMM'de künefe molası

    AK Parti Hatay milletvekili Hüseyin Yayman ile CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal, TBMM'de künefe ikram etti.

    Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Çinçin, yaklaşık beş gün önce Avrupa Birliği resmi gazetesinde Antakya künefesinin askıya çıktığını belirterek, “Askı süresi üç aydır. Askı sürecinde itiraz olmaması hâklinde uluslararası tescil tamamlanmış olacak. Avrupa Birliği tescili tamamlanmış durumdadır” ifadelerini kullandı.

    "Dünyanın gastronomi başkenti Hatay"

    AK Parti Hatay milletvekili Hüseyin Yayman, dünyanın gastronomi başkentinin Hatay olduğunu belirterek, “Dünya bir ev olsaydı, bunun mutfağı Hatay olurdu, diyoruz. Hatay UNESCO tarafından gastronomi alanında marka şehirlerden bir tanesidir” şeklinde konuştu.

    "Hatay'ın güzelliklerini, doğasını ve insanlarını tüm Türkiye'nin tanımasını istiyoruz"

    CHP Hatay milletvekili Serkan Topal, Hatay’ın sadece gastronominin başkenti olmadığını söyleyerek, "Türkiye’nin başkenti, Ankara’dır ama dünyanın başkenti Hatay’dır. Bu yüzden buradan sadece künefe yemeğe değil, güzelliklerini, doğasını, insanlarını bütün Türkiye’nin Hatay’a gelip tanımasını istiyoruz" diye konuştu.


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