TBMM'de Osman Gökçek ile CHP vekilleri arasında FETÖ tartışması AK Partili Osman Gökçek, TBMM görüşmelerinde kendilerine sataşan CHP milletvekillerine FETÖ ile nasıl içli dışlı olduklarını anlattı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

TBMM Genel Kurulu, Başkanvekili Bekir Bozdağ başkanlığında çalışmalarını devam ettirdi.

AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, Genel Kurul çalışmalarına katılarak konuşma yaptı.

Hükümet ve kendi ailesine yönelik CHP'li vekillerin FETÖ iddialarına yönelik söz alan Gökçek, Tanal'a cevap verdi.

Gökçek, FETÖ'nün terör örgütü olarak görülmesinden sonra CHP'nin bu yapılanmaya nasıl sahip çıktığına şahit olduklarına dikkat çekerek şunları söyledi:

"PKK, FETÖ sizi destekledi, ses çıkarmadınız"

FETÖ'ye operasyon yapıldıktan sonra Samanyolu TV'nin önünde zırlayan kişi sizsiniz Sayın Mahmut Tanal. Orada kapılarda hüngür hüngür ağlarken, insanlar size geldiklerinde onları savunan sizdiniz. Geçmişi yargılamaya kalkarsak, Özgür Özel Yahyalar Koleji'nden kızına ödül almıştır. Fethullah Gülen'in bir terörist olduğu devlet tarafından ilan edildikten sonra Adem Yavuz Arslan gibi insanlar Sayın Kılıçdaroğlu'nu desteklerken sizler tek bir kelime dahi etmediniz. PKK terör örgütü sizi destekledi, ses çıkarmadınız. FETÖ sizi destekledi, ses çıkarmadınız.

"Sekreterine İBB'den hangi araçları aldın Gökhan Günaydın"

CHP'li Gökhan Günaydın'ın sataşmasınıa da karşılık veren Gökçek, şunları söyledi: