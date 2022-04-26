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TBMM'de yaşılar için komisyon kuruldu

TBMM'de yaşılar için komisyon kuruldu

Yaşlıların hayatın çeşitli alanlarında yaşadıkları sorunların araştırılması ve alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi için beş siyasi partinin ortak önergesi ile araştırma komisyonu kuruldu.