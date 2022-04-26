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    TBMM'de yaşılar için komisyon kuruldu

    Yaşlıların hayatın çeşitli alanlarında yaşadıkları sorunların araştırılması ve alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi için beş siyasi partinin ortak önergesi ile araştırma komisyonu kuruldu.
    • 26.04.2022 - 22:46
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    TBMM'de yaşılar için komisyon kuruldu

    TBMM Genel Kurulu’nda, yaşlıların hayatın çeşitli alanlarında yaşadıkları sorunların araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla verilen önerge görüşüldü.

    3 ay boyunca yaşlıların sorunları görüşülecek

    ANKA'nın haberine göre; beş siyasi partinin ortak önergesi ile TBMM Araştırma Komisyonu kuruldu. Komisyon, 19 üyeden oluşacak ve üç ay görev yapacak.


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