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TBMM'deki bütçe görüşmelerinde arbede yaşandı
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün TBMM Genel Kurulu'ndaki konuşması sırasında salonda arbede çıktı.
- Haber Merkezi
- 09.12.2020 - 23:59
- Güncelleme : 10.12.2020 - 00:14
TBMM Genel Kurulu'nda konuşan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarından söz etti.
CHP'lİ TANRIKULU TEPKİ GÖSTERDİ
Bunun üzerine CHP'li Sezgin Tanrıkulu, oturduğu yerden kalkarak, Bakan Gül'e tepki gösterdi.
MİLLETVEKİLLERİ ARASINDA GERGİNLİK
"Enis Berberoğlu kararında neredeydiniz" diye bağıran Tanrıkulu'na sinirlenen AK Partili Hamza Dağ, üzerine yürüdü.
TBMM'deki bütçe görüşmelerinde arbede yaşandı-Video
ARBEDE YAŞANDI, ARAYA GİRİLDİ
Bu sırada yaşanana arbedece, araya giren milletvekilleri kavgayı engelledi.
Verilen aranın ardından görüşmeler kaldığı yerden devam etti.