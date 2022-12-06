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    TBMM'deki yumruklu kavganın başlangıç anı

    TBMM'deki yumruklu kavganın başlangıç anı

    2023 Bütçe Görüşmelerinde çıkan arbede sırasında AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık ile İyi Partili Hüseyin Örs'ün kavgasının başlangıç anları da görüntülendi.
    • Haber Merkezi
    • 06.12.2022 - 22:52
    • Güncelleme : 06.12.2022 - 22:57
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    Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 2023 Bütçe Görüşmeleri, yine istenmeyen ve yakışmayan görüntülere sahne oldu.

    Görüşmelerin başlaması ile Meclis'te 2 günde 2 kez kavga çıktı.

    Görüşmelerde AK Parti ve İyi Partili vekiller arasındaki tartışmalar alevlenerek kavgaya dönüştü.

    AK Partili Işık'ın yüzüğü, İYİ Partili Örs'ün kafasını yaraladı

    Arbede sırasında AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık ile İyi Partili Hüseyin Örs karşı karşıya geldi. Işık'ın parmağındaki yüzük, Örs'ün kafasına geldi.

    Hüseyin Örs: "Seni döveceğim lan"

    Arbede sırasında İYİ Partili Hüseyin Örs, AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık'ın üzerine "Seni döveceğim lan" diyerek yürürken, AK Partili Işık da karşılık veriyor.

    TBMM'deki yumruklu kavganın başlangıç anı - VİDEO

    TBMM deki yumruklu kavganın başlangıç anı #1

    TBMM deki yumruklu kavganın başlangıç anı #2

    TBMM deki yumruklu kavganın başlangıç anı #3

    TBMM deki yumruklu kavganın başlangıç anı #4


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