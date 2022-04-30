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    TBMM'ye 14 yeni dokunulmazlık dosyası sevk edildi

    TBMM'ye 14 yeni dokunulmazlık dosyası sevk edildi

    TBMM Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş ve CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın da aralarında bulunduğu 14 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyaları, TBMM Başkanlığına sunuldu.
    • AA
    • 30.04.2022 - 06:28
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    Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı tezkereleri, Meclis Başkanlığınca "Gelen Kağıtlar" listesinde yayımlanarak Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona havale edildi.

    1 CHP'li 13 HDP'li vekilin fezlekesi TBMM'de

    TBMM Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş ve CHP Grup Başkanvekili ≈'ın yanı sıra fezlekeleri Karma Komisyona sevk edilen milletvekilleri şöyle:

    "HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel, HDP Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk, HDP Van Milletvekili Sezai Temelli, HDP Van Milletvekili Tayip Temel, HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun, HDP Batman Milletvekili Mehmet Ruştu Tiryaki, HDP Şanlıurfa Milletvekili Nusrettin Maçin, HDP Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer, HDP Iğdır Milletvekili Habip Eksik, HDP Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü, HDP Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz, HDP Batman Milletvekili Feleknas Uca."

    Gelen fezlekeler arasında Semra Güzel'in 2, Berdan Öztürk'ün 3, Tayip Temel'in 2, Remziye Tosun'un 2 dosyası bulunuyor.

    TBMM ye 14 yeni dokunulmazlık dosyası sevk edildi #1

    TBMM Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş

    TBMM ye 14 yeni dokunulmazlık dosyası sevk edildi #2

    CHP Grup Başkanvekili Engin Altay

    TBMM ye 14 yeni dokunulmazlık dosyası sevk edildi #3

    HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel

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    TBMM ye 14 yeni dokunulmazlık dosyası sevk edildi #4


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