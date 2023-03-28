Tekirdağ'da seyir halindeki aracın kapısı açıldı! Genç çocuk araçtan düştü Arkadaşlarıyla gezmek için dışarı çıkan genç, seyir halindeki otomobilin açılan kapısının açılmasıyla ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

DHA

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde gece saatlerinde gezmek isteyen gençlerin sonu acı bitti.

Cemalettin Çayan isimli genç ve 2 arkadaşı, 19 yaşındaki B.K.'nin kullandığı otomobille gezmeye çıktı.

Otomobil seyir halinde bulunduğu sırada Cemalettin Çayan, oturduğu arka koltuktan iddiaya göre, kapının açılmasıyla yola düştü.

Genç hastaneye kaldırıldı

Otomobilde bulunanların ihbarıyla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Durumu ağır olan Çayan, Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hayatını kaybetti

Buradan Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi’ne götürülüp yoğun bakım servisine alınan Çayan, doktorların tüm müdahalesine rağmen bu sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

İncelemeler devam ediyor

Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.