Tekirdağ'da seyir halindeki aracın kapısı açıldı! Genç çocuk araçtan düştü

DHA
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde gece saatlerinde gezmek isteyen gençlerin sonu acı bitti.
Cemalettin Çayan isimli genç ve 2 arkadaşı, 19 yaşındaki B.K.'nin kullandığı otomobille gezmeye çıktı.
Otomobil seyir halinde bulunduğu sırada Cemalettin Çayan, oturduğu arka koltuktan iddiaya göre, kapının açılmasıyla yola düştü.
Genç hastaneye kaldırıldı
Otomobilde bulunanların ihbarıyla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Durumu ağır olan Çayan, Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hayatını kaybetti
Buradan Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi’ne götürülüp yoğun bakım servisine alınan Çayan, doktorların tüm müdahalesine rağmen bu sabah saatlerinde hayatını kaybetti.
İncelemeler devam ediyor
Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.