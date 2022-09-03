Temel Karamollaoğlu: Abdullah Gül'ün adaylığı müsbet olur

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, cumhurbaşkanı adaylığı için Abdullah Gül'ün şartlara daha uygun olduğunu savundu.

Altılı masada Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı hala belirsizliğini koruyor.

Bir araya geldikleri günden beri 6'lı masadaki siyasi liderlerin her biri ya kendi adayını veya bizzat kendisini aday olarak öne çıkarmayı planlıyor.

Böyle olunca, muhalefete oy vermeyi düşünen seçmenin kafası da epey karışmış durumda.

Masada yer alan liderlerden biri olan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu gündemde olan bu konuları değerlendirmek üzere TV5'de Mustafa Yılmaz'ın sunduğu Gündem Türkiye'ye konuk oldu.

"Abdullah Bey'in adaylığını teklif ettim kabul gördü ancak ittifak sağlanamadı"

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün adaylığına dair konuşma yapan Karamollaoğlu, "Geçen sefer Abdullah Bey'in adaylığını ben teklif etmiştim ve kabul görmüştü. Ancak o günkü şartlar altında önceden Cumhurbaşkanı adayı olduğunu ilan edenler olduğu için başta Meral Hanım olmak üzere, bir ittifak sağlanamadı. Sağlansaydı seçilirmiydi seçilmezmiydi ayrı bir konu." dedi.

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"Abdullah Bey'in adaylığı müsbettir, düşünülebilir"

Gül'ün 6'lı masanın adayı olabileceğini belirten Karamollaoğlu, "Bugün Abdullah Bey'in böyle bir intibah doğuracak adımlar atması, bence menfii değil müsbet bir şeydir, düşünülür. Abdullah Bey'in de bir tecrübesi var. Bu konudaki tavrı da net. Geçen sefer "İttifak olursa aday olabilirim" demişti. Adaylığı konusu da gündeme gelebilir, bunu garipsemem." ifadedelerini kullandı.

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