Temel Karamollaoğlu: Adayımız ilk turda yüzde 50'yi geçecek bir isim olmalı

6'lı masa adayının ilk turda yüzde 50'yi geçecek bir isim olması gerektiğini söyleyen Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu, "Henüz böyle biri var demek zor" dedi.

Türkiye, tarihi 2023 seçimlerine doğru gidiyor.

Yaklaşık 8 ay kalan seçimler öncesinde gündemde, muhalefetin ortak aday belirleme süreci var.

6'lı masa etrafında toplanan liderler ve masayı dışardan destekleyen diğer partilerin üzerinde anlaştığı bir isim olmaması muhalif seçmende rahatsızlığa neden oluyor.

Liderler arasında ise aday gerilimi sık sık gündeme geliyor.

"Adayımız ilk turda yüzde 50'yi geçmeli"

Bu kapsamda Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın Yeni Bir Sabah programına konuk oldu.

Karamollaoğlu, burada gündemdeki konuları değerlendirdi.

Seçimi muhalefetin ilk turda kazanması gerektiğini belirten Karamollaoğlu, "Bizim şunu bilmemiz lazım. İlk turda seçimi kazanacak bir aday belirlemeliyiz. İkinci tur her zaman endişe vericidir. Onun için ilk turda yüzde 50'yi geçecek bir aday olmalı." diye konuştu.

Karamollaoğlu: Adayımız ilk turda yüzde 50'yi geçecek bir isim olmalı VİDEO

"Kafanızda bir isim var mı?"

İlk turda yüzde 50'yi geçecek aday tamımlaması üzerine Küçükkaya, konuğuna kafasında böyle bir isim olup olmadığını sordu.

Küçükkaya'nın, "Sizin kafanızda şu isimle tek aday seçime gidersek yüzde 50'yi geçeriz dediğiniz bir isim var mı?" sorusu üzerine Saadet Lideri Karamollaoğlu, şöyle konuştu:

"Bir isim vardır demek o kadar kolay değil"

"Şu anda bunu vardır demek o kadar kolay değil, biraz daha zamana ihtiyacımız var diye düşünüyorum ben. Zaman geçtikçe kanaatler de değişebilir, toplumda da farklı yaklaşımlar ortaya çıkabilir. Bunu biraz kamuoyu yoklamaları ortaya koyacak. Biz de kanaatlerimizi ona göre ortaya koyacağız."