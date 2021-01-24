Temel Karamollaoğlu: AK Parti ile ittifak yapabiliriz

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, şartlar oluştuğu takdirde AK Parti ile ittifak yapabileceklerini söyledi.

Habertürk'te yayınlanan ve Eren Eğilmez'in sunduğu Gerçek Fikri Ne programına konuk olan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, gazeteciler Cem Küçük, Nagehan Alçı ve Gürkan Hacır'ın sorularını yanıtladı.

"AK Parti ile bir ittifak yapabilir misiniz" sorusunu yanıtladı.

"ŞARTLAR OLUŞURSA AK PARTİ İLE İTTİFAK YAPABİLİRİZ"

Programda Gürkan Hacır'ın "AK Parti ile bir ittifak yapabilir misiniz" sorusuna şartlar oluşursa AK Parti ile de bir ittifakta yer alabilecekleri söylemiyle yanıt veren Karamollaoğlu, şunları söyledi:

"1.5 sene önce de AK Parti ile ittifak yapabileceğimizi söylemiştim. Ama bütün politikaları değiştiği takdirde. Doğru bulmadığımız politikaları değişirse neden olmasın. Biz ilkeler üzerinde duruyoruz. Bir menfaat elde etmek için değil. Siz tabanın sesine elbette kulak verirsiniz. Ama esas olan, ilkelerimiz, prensiplerimiz, bu ülkenin yaşadığı sıkıntılardan kurtulabilmesi için hangi adımların atılması gerekir. Bu noktadaki politikalardır."

Temel Karamollaoğlu'na AK Parti ile ittifak yapar mısınız sorusu-Video