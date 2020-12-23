Basın toplantısı düzenleyen Temel Karamollaoğlu, terör örgütü PKK'ya ve asgari ücrete yönelik açıklamalarda bulundu. Karamollaoğlu, asgari ücretin 4 bin 500 lira olması gerektiğini söyledi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin genel merkezinde bir basın toplantısı düzenledi.

Karamollaoğlu, partinin sosyal medya hesaplarından da canlı yayınlanan basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin uzun yıllardır teröre karşı büyük mücadele verdiğini söyleyen Karamollaoğlu, çeşitli adımlar atıldığını belirtti.

TERÖRLE MÜCADELEYE YÖNELİK FİKİR BELİRTTİ

Karamollaoğlu, atılan adımlara karşın müttefik kabul edilen ülkeler tarafından desteklenmesi sebebiyle terörün durmadığını belirtti.

İktidara yönelik eleştirilerde bulunan Karamollaoğlu, "Hem hukuk var diyeceğim hem de tam olarak ispat edilmemiş konularda bazı insanları ibreti alem için cezalandıracağım. Bu doğru olmaz. Bundan dolayı iktidardan talebimiz, suçları varsa bunları mutlaka ispat edin, mahkemeler tarafından o ispat üzerine gerekli cezalar verilsin.

Ama zanla, sadece sözle biz insanları cezalandırmaya kalkarsak bu neticede bizi zorba duruma sokar. Başka ülkeler nezdinde itibar görmez bir hale düşeriz. Bizi endişe ettiren bu." dedi.

Temel Karamollaoğlu: Asgari ücret 4 bin 500 lira olmalı ViDEO

"HATAYA DÜŞMÜŞ MİLYONLARCA İNSAN VAR"

Karamollaoğlu, açıklamalarına şu sözlerle devam etti:

"Bunu söylediğimde bir bakıyorsun 'siz de mi PKK'yı destekliyorsunuz?' Ne alakası var. Biraz utanmaları lazım bu iddialarda bulunanların. PKK ile en ciddi mücadeleyi biz yaparız, yapmanın da gerektiğine inanıyorum.

Ama öbür tarafta farklı sebeplerden dolayı yanıltılmış, hataya düşmüş milyonlarca insan var. Biz onların dertleriyle dertlenmez, onları ikna etmezsek bu problem çözülmez."





"ASGARİ ÜCRET 4 BİN 500 LİRA OLMALI"

Temel Karamollaoğlu, asgari ücret görüşmelerine yönelik soru üzerine de asgari ücrete mutlaka enflasyonun üzerinde zam yapılması ve işverene ekstra bir yük yüklemeden bu ücretlerin artırılması için asgari ücret üzerindeki bütün vergilerin kaldırılması veya minimuma indirilmesi gerektiğini kaydetti.

Asgari ücrete enflasyonun üzerinde yüzde 5-7 gibi bir zam yapılmasını öneren Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, asgari ücretin 4 bin 500 lira civarında olması gerektiğini savundu.