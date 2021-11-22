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    Temel Karamollaoğlu: Bunun adı ekonomi değil algı yönetimidir

    Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın döviz kuruyla ilgili yaptığı açıklamasını 'algı yönetimi' olarak yorumladı.
    • Haber Merkezi
    • 22.11.2021 - 23:54
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    Temel Karamollaoğlu: Bunun adı ekonomi değil algı yönetimidir

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, döviz kurlarında yaşanan yükseliş ile ilgili yaptığı açıklamasında Türkiye'ye karşı oynanan oyunların olduğunu belirterek "Bu ekonomik kurtuluş savaşından zaferle çıkacağız" demişti.

    Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına yanıt verdi.

    "ARTIK ALGILAR DEĞİL, ÇÖZÜM ÖNERİLERİ KONUŞULSUN İSTİYORUZ"

    Sosyal medya hesabından açıklama yapan Karamollaoğlu, şu ifadeleri kullandı:

    "Saadet Partisi olarak artık algılar değil çözüm önerileri konuşulsun istiyor, bunun gayretini veriyoruz. Bunun ilk adımı da problemlerin var olduğunu kabul etmektir, kavramlara işimize geldiği gibi takla attırmak değil! Biz problemleri biliyoruz ve bunları çözmeye de talibiz!

    "EKONOMİK KURTULUŞ SAVAŞI DİYEREK YAŞADIĞIMIZ SORUNLAR ORTADAN KALKMIYOR"

    -Zam değil; ‘güncelleme’, -Yüksek döviz kuru değil; ‘rekabetçi kur’, -Ekonomik Kriz değil; ‘Ekonomik Kurtuluş Savaşı’ diyerek yaşadığımız sorunlar ortadan kalkmıyor, aksine problemlerimiz derinleşiyor.

    "BUNUN ADI ALGI YÖNETİMİDİR"

    Bunun adı ekonomi yönetimi değil; olsa olsa “algı yönetimi”dir!"

    Temel Karamollaoğlu: Bunun adı ekonomi değil algı yönetimidir #1

    Temel Karamollaoğlu: Bunun adı ekonomi değil algı yönetimidir #2

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