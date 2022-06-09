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    Temel Karamollaoğlu Cumhurbaşkanı adayının kriterlerini açıkladı

    Temel Karamollaoğlu Cumhurbaşkanı adayının kriterlerini açıkladı

    Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı adayında aranan özelliklerin mezhep değil, dürüstlük, adalet, ehliyet ve liyakat olması gerektiğini söyledi.
    • 09.06.2022 - 17:55
    • Güncelleme : 09.06.2022 - 19:15
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    İyi Parti Ankara Milletvekili Halil İbrahim Oral'ın CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığı için kullandığı ifadeler, tartışma konusu yarattı.

    Oral'ın "Kılıçdaroğlu'nun adaylığı Sünni kesim açısından endişedir." sözleri, partisinde ve Millet İttifakı'nda karışıklığa neden oldu.

    İyi Partili Oral, partisi tarafından disiplin kuruluna sevk edilmesinin ardından İyi Parti lideri Meral Akşener ile Oral, Kılıçdaroğlu'ndan özür diledi.

    Temel Karamollaoğlu da tartışmaya katıldı

    Millet İttifakı'nda yer alan Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu da tartışmaya dahil oldu.

    Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Karamollaoğlu, üzüntüsünü dile getirerek şu ifadeleri kullandı:

    "Yöneticide aranan vasıf mezhep değil; dürüstlük, adalet, ehliyet ve liyakat olmalı"

    "Sayın Kılıçdaroğlu ve Alevi vatandaşlarımıza yönelik sarf edilen ayrıştırıcı ve ötekileştirici ifadelerden dolayı üzüntümü belirtmek isterim. Yöneticide aranan vasıf mezhep değil; dürüstlük, adalet, ehliyet ve liyakat olmalıdır.

    Aday belirleme kriterlerinde liyakatin değil de ırkın veya mezhebin aranması; ülkemize, insanımıza ve geleceğimize yapılabilecek en büyük kötülüktür."

    İbrahim Halil Oral: Kılıçdaroğlu'nun alevi olması, sünni müslüman kesim tarafından bir endişedir VİDEO ARŞİV

    Temel Karamollaoğlu Cumhurbaşkanı adayının kriterlerini açıkladı #1

    Temel Karamollaoğlu Cumhurbaşkanı adayının kriterlerini açıkladı #2

    Temel Karamollaoğlu Cumhurbaşkanı adayının kriterlerini açıkladı #3


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