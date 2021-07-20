Bayram Namazı sonrasında tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutlayan Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bayramını tebrik ettiğini söyledi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Bayram Namazı çıkışında açıklamalarda bulundu.

Kurban Bayramı namazını kurmaylarıyla birlikte Balgat Hamidiye Camii’nde kılan Karamollaoğlu, namaz çıkışı yaptığı açıklamada bayram tebriklerini iletti.

BAYRAM TEBRİKLERİNİ İLETTİ

Karamollaoğlu, vatandaşların Kurban Bayramı’nı kutlayarak, "Elbette Kurban Bayramı’nı idrak ettik, namazlarımızı kıldık. Bütün milletimizin Kurban Bayramı’nı tebrik ediyorum. Cenabı Hak inşallah daha güzel, sağlıklı günlerde Kurban Bayramı’nı yeniden idrak etmemizi bizlere nasip eder." diye konuştu.

Temel Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bayramını kutladı VİDEO



CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN DA BAYRAMINI KUTLADI

Karamollaoğlu, Kurban Bayramı ile Kıbrıs Zaferi'nin aynı güne denk geldiğini hatırlatarak, "Tabi bu bayram, bu tarih bizim için başka manalar da ifade ediyor. Aynı zamanda Kıbrıs Zaferi'nin de 47'nci yıl dönümüne denk geldi. Cenabı Hak o acıları bir daha göstermesin, en büyük zaferleri nasip etsin. Bu Kıbrıs Zaferi münasebetiyle Sayın Cumhurbaşkanı Kıbrıs'ta bulunuyor.

Bizim de Yüksek İstişare Kurulu Başkanımız Sayın Oğuzhan Asiltürk Bey de orada şu anda. Onların da ben bayramlarını tebrik ediyorum. Tabi onlar hem Kıbrıs Zaferi’ni idrak etmek hem de Kurban Bayramı’nı Kıbrıs'ta idrak etmek için oradalar." ifadelerini kaydetti.

"PARTİMİZ 20 TEMMUZ'DA KURULDU"

Karamollaoğlu, Saadet Partisi’nin kuruluş yıl dönümünün de 20 Temmuz'a denk geldiğini belirterek, "Biz tabi 20 Temmuz olarak ayrı bir özelliğimiz de var. Saadet Partimiz 20 Temmuz'da kurulmuştu. Bundan dolayı da biz Saadet Partimizin kuruluş yıl dönümünü de idrak etmiş oluyoruz. Ben bütün Saadet Partili kardeşlerimin bu kuruluş yıl dönümlerini de tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.