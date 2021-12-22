SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, kur korumalı TL vadeli mevduat uygulamasını eleştirirken, alınan yeni kararlardan önceden haberi olan bir kesimin kar ettiğini söyledi.

Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, haftalık basın toplantısında kameraların karşısına geçti.

SP Lideri toplantıda gündemi değerlendirerek soruları yanıtladı.

Karamollaoğlu'nun gündeminde ekonomi vardı.

"KARARIN ALINACAĞINI BİLEN BİR AVUÇ İNSAN KAR EDİYOR"

Hükümetin hayata geçirdiği ve dövizdeki ateşi söndüren kur korumalı TL vadeli mevduat uygulamasını değerlendiren Karamollaoğlu, kararın alınma süreci ve bu süreçte doların zirve yaptığı ve düştüğü sırada yapılan yüksek satışlara dikkat çekdi.

Karamollaoğlu, "Şu açık şekilde görülüyor ki bu kararları alanlar ve bu kararların alınacağından haberdar olan bir avuç insan kar ediyor. Bu korkunç bir şey. Bütün yanlışları bir kenara koyarsak en büyük kötülük milletin psikolojisinin bozulması, insanımızın dengesinin kaybolmasıdır maalesef. Birileri dolar yükselirken de düşerken de kar ederken; milletimiz hem yükselirken hem düşerken zarar etmeye devam ediyor." dedi.

Temel Karamollaoğlu ekonomideki yeni uygulamaları eleştirdi VİDEO



"FAİZİN ADINI DEĞİŞTİRDİLER"

Bu yeni uygulama ile faizin sadece adının değiştirildiğini ileri süren SP Lideri, "Daha düne kadar, ‘Faiz düşecek, nass var’ denildi, talimatlarla faiz indirildi. Şimdi yüksek kur farkını bahane ederek adını faiz koymayıp destek diye isimlendirerek paradan para kazanma imkanını vermek ne ile izah edilebilir." diye konuştu.