Temel Karamollaoğlu: Genel başkanlıktan ayrılacağım Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, genel başkanlık görevini bırakacağını ve yeni genel başkanın arkasında duracağını belirtti.

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ensonhaber.com

2023 genel seçimlerinde Millet İttifakı'nı oluşturan partilerden biri olan İyi Parti'nin Genel Başkanı Meral Akşener'in koltuğunu terkedişinin yankıları sürüyor.

TV5 kanalında Mustafa Yılmaz'ın Gündem Türkiye programına katılan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da siyaset gündemine değinerek partideki geleceğine dair açıklamalarda bulundu.



"Sağlığım bu görevi bihakkın yerine getirmeme izin vermiyor"

Karamollaoğlu, genel başkanlığı bırakacağı yönündeki haberlerle ilgili soruyu yanıtladı.

Son dönemde sağlık sorunlarının arttığını bildiren Karamollaoğlu şöyle konuştu:

"Artık sağlığım bu görevi bihakkın yerine getirmeme izin vermiyor. Bu seçim döneminde yalnızca 4 yere gidebildim. Bu bir genel başkan için ciddi bir eksiklik. Gitmek istemediğimden değil sağlığım müsaade etmediği için gidemedim."

"Genel başkanlıktan ayrılacağım"

Temel Karamollaoğlu, bir başka soru üzerine, "Siyasetten tamamen çekilme diye bir düşüncem yok. Genel başkanlıktan ayrılacağım, hangi arkadaşımız genel başkan olursa onun en büyük destekçisi, yardımcısı olacağım." diye konuştu.

Olağanüstü kongre

Partinin kongre tarihinin henüz netleşmediğini ancak 30 Haziran'da yapılabileceğini dile getiren Karamollaoğlu şunları söyledi:

"Kongre tarihimiz normalde ekim ayında. Ekim ayı biraz bana uzun bir süre gibi geldi. Bundan dolayı arkadaşlarımıza hazırlıklarını yapmalarını, bizim ekimden önce bir olağanüstü kongre yapmamızın daha uygun olacağını söylemiştim."

"Kongreye gideceğiz"

Şu an bir aday olmadığını, bu konuda teşkilat mensuplarının kanaatlerini alacaklarını aktaran Karamollaoğlu, "Bir veya iki isim üzerinde mutabakat sağlandığında kongreye gideceğiz." dedi. Karamollaoğlu, genel başkanlık için görevi hakkıyla yerine getirecek bir isim belirleneceğini söyledi.