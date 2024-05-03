Temel Karamollaoğlu, Hamas lideri Haniye ile görüştü Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Hamas lideri Haniye ile yaptığı görüşmesinde Filistin ve Gazze'deki son gelişmeleri ele aldı.

DHA

Türkiye, Gazze'ye yönelik temaslarını sürdürüyor..

Bu kapsamda bir görüşme de Saadet Partisi'nden geldi.

Genel Başkan Temel Karamollaoğlu, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ile İstanbul'da görüşme gerçekleştirdi.

Gazze'deki son durum ele alındı

Saadet Partisi'nin İstanbul Milletvekili Mustafa Kaya, Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, Genel Başkan Yardımcısı Ersan Bilgin ve İstanbul İl Başkanı Ömer Faruk Yazıcı'nın da katıldığı ziyarette, bölgedeki insanlık dramı ve Filistin halkının yaşadığı zorluklar üzerinde duruldu.

Görüşme sırasında, Filistin'in özgürlüğü ve bağımsızlığı için uluslararası toplumun daha fazla adım atması gerektiği vurgulandı.

Dayanışmanın altı çizildi

Saadet Partisi, Filistin halkının yanında olduğunu bir kez daha ifade ederken, İslam dünyasının dayanışma içinde olması gerektiğinin altı çizildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)