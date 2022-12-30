Temel Karamollaoğlu: İmamoğlu ya da Yavaş kazanır demek cahilce

Temel Karamollaoğlu: İmamoğlu ya da Yavaş kazanır demek cahilce

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, aday olmaları durumunda Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın buldozer gibi ezip geçeceğini söyledi.

Siyasetin nabzı seçim yaklaştıkça artıyor.

2023 seçimlerine 6 ay gibi kısa bir süre kaldı.

Muhalefet, 6'lı masada buluşsa da adaylıkta mutabakat yok.

Son dönemde ise parti ve liderler arasındaki çekişme kamuoyuna yansıyor.

Bu kapsamda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ABB Başkanı Mansur Yavaş ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun isimleri adaylık için sık sık geçse de bu isimleri destekleyenler arasında büyük bir güç savaşı var.

Bu durumu Habertürk yazarı Nihal Bengisu Karaca, röportaj yaptığı Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na sordu.

"Erdoğan, İmamoğlu ve Yavaş'ı buldozer gibi ezer geçer"

Karamollaoğlu, İmamoğlu ve Yavaş'ın adaylıklarını değerlendirirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşısında şansları olamdığını söyledi.

Karamollaoğlu, "İmamoğlu’nu ya da Yavaş’ı istiyoruz, onlardan biri aday olurlarsa mutlaka kazanır demek cahilce bir iddia. Erdoğan’ın politik birikimini mali imkanlarını yargıdaki imkanlarını hafife alıyorlar. Erdoğan buldozer gibi ezip geçer." dedi.