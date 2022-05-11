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    Temel Karamollaoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti

    6'lı masa liderlerini ziyaret eden SP Genel Başkanı Karamollaoğlu, CHP lideri Kılıçdaroğlu tarafından kabul edildi.
    • Haber Merkezi
    • 11.05.2022 - 21:07
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    Temel Karamollaoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti

    Muhalefette liderlerin ikili görüşmeleri devam ediyor.

    Ziyaret turu sırası Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nda.

    Karamollaoğlu, 9 Mayıs'ta DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı ziyaretinden sonra bugün CHP Genel Merkezi'ndeydi.

    Kılıçdaroğlu makamında kabul etti

    SP lideri Karamollaoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından makamında kabul edildi.

    Partinin Twitter hesabından yapılan paylaşımda "Genel Başkanımız Temel Karamollaoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti." ifadelerine yer verildi.

    Temel Karamollaoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu nu ziyaret etti #1

    Temel Karamollaoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu nu ziyaret etti #2


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