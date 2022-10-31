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- Temel Karamollaoğlu kongrede Adnan Yücel şiiri okudu
Temel Karamollaoğlu kongrede Adnan Yücel şiiri okudu
- Haber Merkezi
- 31.10.2022 - 09:30
- Güncelleme : 31.10.2022 - 09:46
Saadet Partisi'nde kongre heyecanı geride kaldı
SP'nin 8. Olağan Büyük Kongresi, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapıldı.
Bin 200 kayıtlı delege, partiyi 2023 seçimlerine taşıyacak olan yeni parti yönetimini belirlerken tek aday Temel Karamollaoğlu, Saadet Partisi’nin üçüncü kez genel başkanı oldu.
Salondakilere solcu şairin şiiri ile seslendi
Kongreye ise son dönemde farklı kesimlerle ilişki kurmaya çalışan Karamollaoğlu'nun okuduğu şiir damga vurdu.
SP Lideri, salonu dolduran partilileri selamlarken solcu kimliği ile tanınan Adnan Yücel'in Yer Yüzü Aşkın Yüzü Oluncaya Dek şiirinden dizeler okumayı tercih etti.
Temel Karamollaoğlu kongrede Adnan Yücel şiiri okudu VİDEO
Karamollaoğlu, şiirin şu dizeleri ile salondakileri selamladı:
"Bin kez budadılar körpe dallarımızı
bin kez kırdılar.
yine çiçekteyiz işte yine meyvedeyiz
bin kez korkuya boğdular zamanı
bin kez ölümlediler
yine doğumdayız işte, yine sevinçteyiz.
bitmedi daha sürüyor o kavga
ve sürecek
yeryüzü aşkın yüzü oluncaya dek!
Saraylar saltanatlar çöker
kan susar birgün
zulüm biter.
menekşelerde açılır üstümüzde
leylaklarda güler.
bugünlerden geriye,
bir yarına gidenler kalır
bir de yarınlar için direnenler..."