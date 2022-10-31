Temel Karamollaoğlu'nun, Saadet Partisi’nin üçüncü kez genel başkanı olduğu kongrede, salonda sosyalist şair Adnan Yücel'in Yer Yüzü Aşkın Yüzü Oluncaya Dek şiirinden dizeler okuması dikkat çekti.

Saadet Partisi'nde kongre heyecanı geride kaldı

SP'nin 8. Olağan Büyük Kongresi, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapıldı.

Bin 200 kayıtlı delege, partiyi 2023 seçimlerine taşıyacak olan yeni parti yönetimini belirlerken tek aday Temel Karamollaoğlu, Saadet Partisi’nin üçüncü kez genel başkanı oldu.

Salondakilere solcu şairin şiiri ile seslendi

Kongreye ise son dönemde farklı kesimlerle ilişki kurmaya çalışan Karamollaoğlu'nun okuduğu şiir damga vurdu.

SP Lideri, salonu dolduran partilileri selamlarken solcu kimliği ile tanınan Adnan Yücel'in Yer Yüzü Aşkın Yüzü Oluncaya Dek şiirinden dizeler okumayı tercih etti.

Temel Karamollaoğlu kongrede Adnan Yücel şiiri okudu VİDEO

Karamollaoğlu, şiirin şu dizeleri ile salondakileri selamladı:

"Bin kez budadılar körpe dallarımızı

bin kez kırdılar.

yine çiçekteyiz işte yine meyvedeyiz

bin kez korkuya boğdular zamanı

bin kez ölümlediler

yine doğumdayız işte, yine sevinçteyiz.

bitmedi daha sürüyor o kavga

ve sürecek

yeryüzü aşkın yüzü oluncaya dek!

Saraylar saltanatlar çöker

kan susar birgün

zulüm biter.

menekşelerde açılır üstümüzde

leylaklarda güler.

bugünlerden geriye,

bir yarına gidenler kalır

bir de yarınlar için direnenler..."