Petrol
92.74
-1.10%
Euro
18.5217
-0.08%
Dolar
18.6164
0.19%
Altın
982.91
0.02%
Borsa
3908
0.75%
Bitcoin
382.859
-1.76%
BTXN Coin
10.50
-1.22%
Bitexen
11ºC
İstanbul
Çok bulutlu 11 C
    Temel Karamollaoğlu kongrede Adnan Yücel şiiri okudu

    Temel Karamollaoğlu kongrede Adnan Yücel şiiri okudu

    Temel Karamollaoğlu'nun, Saadet Partisi’nin üçüncü kez genel başkanı olduğu kongrede, salonda sosyalist şair Adnan Yücel'in Yer Yüzü Aşkın Yüzü Oluncaya Dek şiirinden dizeler okuması dikkat çekti.
    • Haber Merkezi
    • 31.10.2022 - 09:30
    • Güncelleme : 31.10.2022 - 09:46
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Saadet Partisi'nde kongre heyecanı geride kaldı

    SP'nin 8. Olağan Büyük Kongresi, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapıldı.

    Bin 200 kayıtlı delege, partiyi 2023 seçimlerine taşıyacak olan yeni parti yönetimini belirlerken tek aday Temel Karamollaoğlu, Saadet Partisi’nin üçüncü kez genel başkanı oldu.

    Salondakilere solcu şairin şiiri ile seslendi

    Kongreye ise son dönemde farklı kesimlerle ilişki kurmaya çalışan Karamollaoğlu'nun okuduğu şiir damga vurdu.

    SP Lideri, salonu dolduran partilileri selamlarken solcu kimliği ile tanınan Adnan Yücel'in Yer Yüzü Aşkın Yüzü Oluncaya Dek şiirinden dizeler okumayı tercih etti.

    Temel Karamollaoğlu kongrede Adnan Yücel şiiri okudu VİDEO

    Karamollaoğlu, şiirin şu dizeleri ile salondakileri selamladı:

    "Bin kez budadılar körpe dallarımızı
    bin kez kırdılar.
    yine çiçekteyiz işte yine meyvedeyiz
    bin kez korkuya boğdular zamanı
    bin kez ölümlediler
    yine doğumdayız işte, yine sevinçteyiz.
    bitmedi daha sürüyor o kavga
    ve sürecek
    yeryüzü aşkın yüzü oluncaya dek!

    Saraylar saltanatlar çöker
    kan susar birgün
    zulüm biter.
    menekşelerde açılır üstümüzde
    leylaklarda güler.
    bugünlerden geriye,
    bir yarına gidenler kalır
    bir de yarınlar için direnenler..."

    Temel Karamollaoğlu kongrede Adnan Yücel şiiri okudu #1


    Togg hakkında merak edilenler
    Gündem

    Togg hakkında merak edilenler

    Meksika Grand Prix'sini kazanan Verstappen F1 tarihine geçti
    Motor sporları

    Meksika Grand Prix'sini kazanan Verstappen F1 tarihine geçti

    Türk Kadını Banu, Kriptoyla nasıl milyoner oldu?
    Advertorial

    Türk Kadını Banu, Kriptoyla nasıl milyoner oldu?

    Görüş Bildir