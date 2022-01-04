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Temel Karamollaoğlu koronavirüse yakalandı
Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'nun Kovid-19 testi pozitif çıktı.
- DHA
- 04.01.2022 - 22:24
- Güncelleme : 04.01.2022 - 23:00
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun Kovid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi.
SAĞLIK DURUMU İYİ
Saadet Partisi'nden yapılan açıklamada, Kovid-19 testi pozitif çıkan Karamollaoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Açıklamada, Karamollaoğlu'nun evinde dinlenerek karantina sürecini geçireceği ifade edildi.