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    Temel Karamollaoğlu koronavirüse yakalandı

    Temel Karamollaoğlu koronavirüse yakalandı

    Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'nun Kovid-19 testi pozitif çıktı.
    • DHA
    • 04.01.2022 - 22:24
    • Güncelleme : 04.01.2022 - 23:00
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    Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun Kovid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi.

    SAĞLIK DURUMU İYİ

    Saadet Partisi'nden yapılan açıklamada, Kovid-19 testi pozitif çıkan Karamollaoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

    Açıklamada, Karamollaoğlu'nun evinde dinlenerek karantina sürecini geçireceği ifade edildi.

    Temel Karamollaoğlu koronavirüse yakalandı #1


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