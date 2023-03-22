Temel Karamollaoğlu, Meral Akşener'i ziyaret etti İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, makamında Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu ağırladı.

14 Mayıs seçimine 53 gün kala Ankara'da hareketlilik devam ediyor.

Bir yandan milletvekilliği bir yandan da cumhurbaşkanı adaylığı süreci işliyor.

Partiler vekil belirleme işlemlerini yürütürken cumhurbaşkanı adaylarının da imza toplamak için 5 günü başladı.

Muhalefette ise Millet İttifakı, Yüksek Seçim Kurulu'na 6 partinin ittifak protokolünü sundu.

Karamollaoğlu, Akşener'i ziyaret etti

Aynı saatlerde ise İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu kabul etti.

İki lider İyi Parti Genel Merkezinde bir araya geldi.

Görüşmenin içeriğine ilişkin açıklama yapılmadı.