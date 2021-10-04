Euro
10.3052
0.36%
Dolar
8.8603
0.06%
Altın
502.89
0.29%
Borsa
1.394
-0.51%
Bitcoin
434.005
3.18%
EXEN Coin
20.49
1.83%
17ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 17 C

    Temel Karamollaoğlu partisinin yeni YİK Başkanı oldu

    Oğuzhan Asiltürk'ün hayatını kaybetmesiyle boşalan YİK Başkanlığına, Genel Başkan Temel Karamollaoğlu seçildi.
    • AA
    • 04.10.2021 - 19:50
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Temel Karamollaoğlu partisinin yeni YİK Başkanı oldu

    Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Başkanı görevini yürüten Oğuzhan Asiltürk, koronavirüs tedavisi gördüğü hatanede 1 Ekim'de hayatını kaybetmişti.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törenle toprağa verilen Asiltürk'ten sonra boşalan koltuğun sahibi belli oldu.

    YENİ YİK BAŞKANI KARAMOLLAOĞLU OLDU

    Saadet Partisinden yapılan açıklamada, YİK Başkanlığına Genel Başkan Temel Karamollaoğlu seçildi.

    Karamollaoğlu'nun, kurul üyelerinin ittifakıyla göreve getirildiği belirtildi.

    Temel Karamollaoğlu partisinin yeni YİK Başkanı oldu #1

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir