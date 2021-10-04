- Haberler
- Politika Haberleri
- Temel Karamollaoğlu partisinin yeni YİK Başkanı oldu
Temel Karamollaoğlu partisinin yeni YİK Başkanı oldu
Oğuzhan Asiltürk'ün hayatını kaybetmesiyle boşalan YİK Başkanlığına, Genel Başkan Temel Karamollaoğlu seçildi.
- AA
- 04.10.2021 - 19:50
Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Başkanı görevini yürüten Oğuzhan Asiltürk, koronavirüs tedavisi gördüğü hatanede 1 Ekim'de hayatını kaybetmişti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törenle toprağa verilen Asiltürk'ten sonra boşalan koltuğun sahibi belli oldu.
YENİ YİK BAŞKANI KARAMOLLAOĞLU OLDU
Saadet Partisinden yapılan açıklamada, YİK Başkanlığına Genel Başkan Temel Karamollaoğlu seçildi.
Karamollaoğlu'nun, kurul üyelerinin ittifakıyla göreve getirildiği belirtildi.