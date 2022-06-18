Seçim tarihi yaklaştıkça Millet İttifakı içerisinde kazan kaynamaya başladı. Temel Karamollaoğlu, şartların değiştiğini savunarak seçim öncesi yönetim ittifakının kurulması gerektiğini söyledi.

Siyaset gündeminde erken seçim tartışmalarının yanında, 6'lı masanın ittifak seçenekleri de büyük yer tutuyor.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde muhtarlarla bir araya gelen Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Koalisyonun seçimden öncemi yoksa sonra mı kurulması gerektiği konusundaki fikirlerinin şartlarla beraber değiştiğini belirten Karamollaoğlu, şimdiden yönetim ittifakı oluşturulması gerektiğini döyledi.

"İşler, şartlar değişti"



SP Lideri, "Seçime giderken aslında ben seçimlerden önce bir koalisyon görüşmesinin olamayacağını her zaman söylüyordum ama işler, şartlar değişti.

Temel Karamollaoğlu, seçim öncesi yönetim ittifakı garantisi istedi VİDEO

"Seçimden önce yönetim ittifakı kurulmalı"

Şimdiden bir yönetim ittifakı oluşturulmazsa yarın seçimlerden sonra bunu oluşturmak zaman alır veya mümkün olmaz. O halde biz bir araya gelelim, ülke meselelerini görüşelim, seçime belli konularda ittifak etmiş olarak gidelim, süratle bu sistemi değiştirelim." dedi.