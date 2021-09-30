Temel Karamollaoğlu ve Meral Akşener'den ortak açıklama

Meral Akşener, Temel Karamollaoğlu ile görüşmesinin ardından "Başbakan adayıyım" sözlerine açıklık getirdi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i makamında ziyaret etti.

İki lider, görüşmenin ardından açıklamalarda bulunmak üzere basın mensuplarının karşısına çıktı.

Liderler gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunurken basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Meral Akşener, geçtiğimiz günlerde dile getirdiği "Başbakan adayıyım" sözlerine açıklık getirdi.

"SEÇİMİN ANA TEMASI"

Akşener, "Bir sistemin tartışılması gerektiğini, gelecek seçimlerde ister 2023 isterse daha önce yapılacak cumhurbaşkanlığı ve ona bağlı milletvekilliği seçimlerinin Sayın Erdoğan ve karşıtları değil, cumhurbaşkanlığı sistemi mi tek adam rejimi mi yoksa hukukun adaletinb tesis edildiği, demokrasinin tam ve kamil uygulandığı ve parlamenter demokrasiye yapılacağı bir seçim mi? Seçimin ana teması bu olacak. İkincisi Cumhur İttifakı bizim adayımızı çok merak ediyor. Daha önceki bir TV programında alsınlar seçim kararını biz cumhurbaşkanını ilan ettiğimizde cumhurbaşkanının seçildiğini göreceksiniz demiştim.

"PARTİMİN BİRİNCİ PARTİ ÇIKACAĞI..."

Şimdi seçilecek olan cumhurbaşkanı, Millet İttifakı'nın adayı kazanacak. O cumhuriyetin bu milletin seçilmiş cumhurbaşkanı olacak ama çok hızlı bir biçimde parlamenter sisteme geçiren, Erdoğan'ın kullandığı yetkileri kullanmayacak ve seçildikten sonra parlamenter sisteme geçişin hızlı bir biçimde sağlanmasıyla beraber, Almanya Cumhurbaşkanı gibi bir cumhurbaşkanı olmaya devam edecek ve mutlaka kazanacak bir arkadaşımız olacak. Bu nedenle de ben cumhurbaşkanı adayı değil, partimin birinci parti çıkacağı, ona yönelik çalışacağımız, parlamenter sistemin başbakanlığına talibim dedim. Söylediğim bu kadar açık ve nettir." dedi.

"ÖNEMLİ BİR ADIM"

Karamollaoğlu ise, Akşener'in aday olmayacağı yönündeki açıklamaları çok önemli bir adım olarak değerlendirdi.

Karamollaoğlu, "Özellikle son dönemde takındığı tavır, ortaya koyduğu fikirler itibariyle tebrik etme ihtiyacı da duydum. Kendisinin Cumhurbaşkanlığı adaylığından feragat etmesi kanaatime göre önemli bir adımdı." diye konuştu.

"DİRSEK TEMASINA İHTİYAÇ VAR"

Saadet Lideri sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ülkemizin problemleri çok ve her geçen gün artıyor. Bu problemlerin çözümü sağlam politikalarla gerçekleştirir. Seçimlere normal şartlarda 1.5 yıldan fazla zaman var ama öyle gözüküyor ki Sayın Cumhurbaşkanı, Meclis açıldıktan sonra Meclis'te seçim kanunlarıyla ilgili birtakım değişikliğe gidecekler. Önümüzdeki seçimler önemli, bu konuda da dirsek temasına ihtiyaç var."