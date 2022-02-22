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    Temel Karamollaoğlu: Yol, köprü ve havalimanı yatırımları durdurulmalı

    Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, yol, köprü ve havalimanı projeleri gibi yatırımların ekonomiye katkısı olmayacağını savunarak, bunların durdurulması gerektiğini söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 22.02.2022 - 23:13
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    Temel Karamollaoğlu: Yol, köprü ve havalimanı yatırımları durdurulmalı

    Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, YouTube’da gazeteci Kenan Taş’ın programına konuk oldu.

    Yatırımlara dair açıklamalarda bulunan Karamollaoğlu, yol, köprü ve havalimanı gibi yatırımların ekonomiye bir şey kazandırmadığını savundu. Karamollaoğlu, bu tür yatırımların durdurulması gerektiğini belirterek şunları söyledi:

    "ÜRETİME DÖNÜK OLMAYAN YATIRIMLAR DURDURULMALI"

    "Şu anda ekonomiye gelir ve katkı sağlamayacak bütün yatırımlar israftır. Yeni bir yol, yeni bir köprü, yeni bir havalimanı, yeni bir bina.. Allah rızası için yeter ya.. Üretime dönük olmayan bütün yatırımlar durdurulmalı. Yüzde 5-10 bir masrafla tamamlanacaksa tamanlansın. Ama yarıya gelmiş.. Ben durdururum. Çünkü onun ekonomiye bir katkısı yok. Sadece görünüşü, gösterişi var. Buna aldanırsak, bugüne kadar gelen sıkıntılar fazlasıyla başımızı ağrıtır."

    Temel Karamollaoğlu: Yol, köprü ve havalimanı yatırımları durdurulmalı - VİDEO


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