Temel Karamollaoğlu'ndan Meral Akşener'e ziyaret

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu ile İyi Parti lideri Meral Akşener'in görüşmesi yaklaşık 1 saat sürdü.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'yla bir araya geldi.

İyi Parti'den yapılan açıklamaya göre; İYİ Parti lideri Meral Akşener, Genel Merkez'deki makamında Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'yla bir araya geldi.

İttifak ve ekonomiyi ele aldılar

1 saat süren görüşmede Akşener ve Karamollaoğlu, Millet İttifakı ve ekonomiye dair fikir alışverişinde bulundu.





