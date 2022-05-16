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- Temel Karamollaoğlu'ndan Meral Akşener'e ziyaret
Temel Karamollaoğlu'ndan Meral Akşener'e ziyaret
Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu ile İyi Parti lideri Meral Akşener'in görüşmesi yaklaşık 1 saat sürdü.
- 16.05.2022 - 18:54
- Güncelleme : 16.05.2022 - 18:55
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'yla bir araya geldi.
İyi Parti'den yapılan açıklamaya göre; İYİ Parti lideri Meral Akşener, Genel Merkez'deki makamında Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'yla bir araya geldi.
İttifak ve ekonomiyi ele aldılar
1 saat süren görüşmede Akşener ve Karamollaoğlu, Millet İttifakı ve ekonomiye dair fikir alışverişinde bulundu.