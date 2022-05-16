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    Temel Karamollaoğlu'ndan Meral Akşener'e ziyaret

    Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu ile İyi Parti lideri Meral Akşener'in görüşmesi yaklaşık 1 saat sürdü.
    • 16.05.2022 - 18:54
    • Güncelleme : 16.05.2022 - 18:55
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    Temel Karamollaoğlu'ndan Meral Akşener'e ziyaret

    İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'yla bir araya geldi.

    İyi Parti'den yapılan açıklamaya göre; İYİ Parti lideri Meral Akşener, Genel Merkez'deki makamında Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'yla bir araya geldi.

    İttifak ve ekonomiyi ele aldılar

    1 saat süren görüşmede Akşener ve Karamollaoğlu, Millet İttifakı ve ekonomiye dair fikir alışverişinde bulundu.

    Temel Karamollaoğlu ndan Meral Akşener e ziyaret #1

    Temel Karamollaoğlu ndan Meral Akşener e ziyaret #2


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