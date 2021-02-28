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Teoman Sancar, CHP'den istifa etti
Denizli Milletvekili Teoman Sancar'ın Muharrem İnce'nin partisine katılacağı öğrenildi.
- Haber Merkezi
- 28.02.2021 - 17:02
- Güncelleme : 28.02.2021 - 18:16
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile girdiği koltuk yarışından mağlup ayrılan Muharrem İnce, çareyi yeni parti kurmakta buldu.
CHP'yi bombalayarak istifasını veren Muharrem İnce, yeni partisinin duyurusu için sona geldi.
Muharrem İnce'nin istifasının ardından başlayan istifa dalgasına yeni bir isim daha eklendi.
Denizli Milletvekili Teoman Sancar, CHP'den istifa ettiğini açıkladı.
Twitter hesabından açıklama yapan Sancar, "Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa ettiğimi kamuoyunun bilgisine saygılarımla sunarım. " dedi.
Teoman Sancar'ın Muharrem İnce'nin partisinde görev alacağı öğrenildi.