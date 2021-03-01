Teoman Sancar'ın istifasındaki soru işaretleri

Denizli Milletvekili Teoman Sancar'ın 'ayıp' olarak nitelendirilecek bir olay nedeniyle istifa etmek zorunda kaldığı ortaya çıktı.

CHP Genel Merkezi'nde hareketli günler yaşanacak. Yeni bir kriz kapıda.

CHP Denizli Milletvekili Teoman Sancar'ın partiden kendi isteğiyle istifa etmediği, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından istifasının istendiği ortaya çıktı.

AYIP İLİŞKİ İSTİFASI

Teoman Sancar'ın istifasının ardından 'ayıp' sayılacak bir ilişkinin olduğu gündemde.

"CHP BU SKANDALIN ALTINDAN NASIL KALKACAK"

CHP içerisinden aldığı kritik bilgilerle bilinen gazeteci Yalçın Bayer, istifaya ilişkin "Denizli milletvekili Teoman Sancar CHP’den istifa ettiğini duyurdu. İşin başka bir tarafı varmış! Bizi arayan CHP’liler yeni bir skandalla karşı karşıya olduğunu söylediler. ‘Ayıp’ diye nitelenen bu skandalın altından nasıl kalkacak CHP. İnce ve Yarkadaş haklı mı çıkıyorlar ne!" dedi.

"FELAKET ÖTESİ"

Teoman Sancar'ın istifasına dair Melih Gökçek'ten de çarpıcı bir açıklama geldi.

Gökçek, "Teoman Sancar'ın istifası onurlu bir istifa değilmiş. Nedeni duyulduğunda yer yerinden oynayacak. CHP bu olayın altından kalkamaz. Ancak o kadar söyleyebilirim. Felaket ötesi." dedi.

CHP'nin büyük bir krizle karşı karşıya kaldığı ortada.

GÜRSEL TEKİN: İSTİFANIN NEDENİ ÖZEL

Habertük canlı yayınına konuk olan CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'e Teoman Sancar'ın istifası soruldu.

CHP'li Tekin, Teoman Sancar'ın telefonlarını kapadığını kendisine bir türlü ulaşamadığını söyledi.

Gürsel Tekin, istifanın nedeninin "özel" olduğunu sözlerine ekledi.