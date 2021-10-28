Tezkereye hayır diyen İYİ Partili Durmuş Yılmaz: Demokraside her şey mümkün

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Durmuş Yılmaz, TSK'nın Irak ve Suriye'de görev süresinin uzatılmasına yönelik tezkereye hayır oyunu "Herkesin aynı şeyi düşünmesi şart değil" sözleriyle savundu.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak ve Suriye'deki görev süresinin 2 yıl daha uzatlımasına dair tezkere, önceki gün TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

EVET DİYEN İYİ PARTİ'DE FİRE

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, tezkereye evet oyu vereceklerini belirtmesine karşın, yardımcılarından Durmuş yılmaz hayır oyu verdi. Durmuş Yılmaz, ‘hayır’ oyu kullanmasıyla ilgili TBMM'de basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"HERKESİN AYNI ŞEYİ DÜŞÜNMESİ ŞART DEĞİL"

Durmuş Yılmaz, "Bu yöneticiye 2 yıl süreyle ülkenin kaderi teslim edilmemeli. Benim gerekçem budur. Ben İYİ Parti'de siyasete başladım, İYİ Parti'de siyaseti bitireceğim. Bir sıkıntı yok. Partim 'evet' oyu vermiş olabilir. Demokraside her şey mümkün. Herkesin aynı şeyi düşünmesi şart değil. Eğer bunu yaparsak ilerleriz. Yapamazsak o zaman tek taraflı oluruz. Dolayısıyla bugünkü sıkıntıların devamını sağlamış oluruz" ifadelerini kullandı.

CHP VE HDP, TEZKEREYE "HAYIR" DEDİ

TBMM Genel Kurulu'nda CHP ve HDP'nin 'hayır' oyu kullandığı tezkereye AK Parti, MHP ve İYİ Parti 'evet' oyu vermişti.