The Economist, Kemal Kılıçdaroğlu'nu manşetine taşıdı

İngiliz ekonomi dergisi The Economist, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu manşetten yayınladığı haberinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelecek seçimlerdeki rakibi olarak tanıttı.

Türkiye'de AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan iktidarı boyunca Batı medyası muhalefetin birçok ismini parlatmaya çaba harcadı.

Yıllara yayılan onlarca seçim süresince Erdoğan'ın rakipleri birçok medya kuruluşunda kendine yer buldu.

KILIÇDAROĞLU ECONOMİST MANŞETİNDE

Son olarak Türkiye'deki erken seçim sık sık gündeme gelirken İngiliz ekonomi dergisi The Economist, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'a manşetinde yer verdi.

"Erdoğan’ın Muhtemel Rakibiyle Tanışın” başlığı ile yayınlanan yazıda muhalefet bloğunun henüz cumhurbaşkanı adayını açıklamadığına dikkat çekilirken, "Ancak tüm oklar Kılıçdaroğlu’nu işaret ediyor” ifadeleri kullanıldı.

"HAYATININ EN BÜYÜK MÜCADELESİNE HAZIRLANIYOR"

İmzasız yayınlanan makalede, “Kemal Kılıçdaroğlu hayatının en büyük mücadelesine hazırlanıyor. Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanlığa doğru kullanmak istediği rüzgar 2019’da başladı. CHP ve esas ortağı İYİ Parti yerel seçimlerde Türkiye’nin en büyük altı şehrinin beşinde (İstanbul da dahil) AKP’ye karşı üstünlük sağladı. Muhalefet ittifakını birleştiren Kılıçdaroğlu bu başarıda büyük bir rol oynadı" analizine yer verildi.

CHP'NİN PAYLAŞIMI

CHP resmi Twitter hesabı da söz onusu yazıyı "The Economist, Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu manşetine taşıdı: “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Muhtemel Rakibiyle Tanışın” ifadeleriyle paylaştı.

İNGİLİZ MEDYASININ PARLATMAYA ÇALIŞTIĞI İSİMLER

Diğer yandan Batı medyası yıllar içinde buna benzer birçok haber hazırladı.

Söz konusu haberlerde, eski AK Partili Abdullatif Şener, eski CHP Milletvekili Şafak Pavey, Ekmeleddin İhsanoğlu, Emine Ülker Tarhan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, HDP'nin eski eş başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Mustafa Sarıgül ve İyi Pati Genel Başkanı Meral Akşener kendilerine yer buldu.