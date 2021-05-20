TİAB, Süleyman Soylu’ya destek açıklaması yaptı

Trabzonlu İş İnsanları ve Bürokratları Derneği, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelik saldırı ve itibarsızlaştırma operasyonlarını kınadı.

Son dönemlerde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelik itibarsızlaştırma operasyonları yapılıyor.

Trabzonlu İş İnsanları ve Bürokratları Derneği'nden Bakan Soylu'ya destek açıklaması geldi.

"KINIYOR VE ŞİDDETLE KARŞI ÇIKIYORUZ"

Dernekten yapılan açıklamada, şöyle denildi:

"Trabzonlu İş İnsanları ve Bürokratları Derneği olarak son dönemde hemşerimiz, Sayın Bakanımız Süleyman Soylu’ya yönelik saldırı ve itibarsızlaştırma operasyonlarını kınıyor ve şiddetle karşı çıkıyoruz.

Göreve geldiği günden beri teröre, mafyaya, kara paraya ve uyuşturucuya savaş açan Sayın Bakanımızın, şehirlerde bombalar patlamadığı için şehitler üzerinden siyaset devşirenlerin argümanları ellerinden alındığı için tüm bu grupların hedefinde olduğu zaten malumumuzdur. Çetelerin, mafyaların sözleri ile Süleyman soylu itibarsızlaşmaz daha çok yükselir. Çete başlarının, mafyaların ve terör örgütlerinin beyanlarını esas alanlar da onların ekmeğine yağ sürerek devletimize zarar verdiklerinin farkına varmalıdırlar.

"AKLI GÖZÜNDE OLANLAR SOYLU'YA YAPILMAYA ÇALIŞILAN İTİBAR SUİKASTININ ASLINDA DEVLETE YAPILDIĞINI ANLAYAMAZLAR"

"Aklı gözünde" olanlar Sayın Bakanımız Süleyman Soylu’ya yapılmaya çalışılan itibar suikastının aslında devlete yapıldığını anlayamazlar. Böylesine vatan sevdalısı bir siyasetçimizin, her koşulda, bugün de, yarın da arkasında olacağımızı kamuoyuna saygı ile ilan ederiz."