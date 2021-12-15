Ticaret Bakanı Muş: Seçim 19 ay sonra

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, muhalefetin erken seçimle ilgili sorusuna "2023 yılında, 19 ay sonra gerçekleşecek" yanıtını verdi.

TBMM Genel Kurulu'nda, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddeleri üzerindeki görüşmeler devam ediyor. Genel kurul çalışmalarına katılan Ticaret Bakanı Mehmet Muş, milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

"SEÇİM 2023'TE"

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, muhalefetin erken seçim sorusuna "Seçim 2023 yılında yani 19 ay sonra gerçekleşecek. Hükümet AK Parti ve MHP'nin de kanaati bu yönde." sözleriyle yanıt verdi.