Ticaret Bakanlığı'nda devir teslim töreni

Ticaret Bakanlığı'na getirilen Mehmet Muş, görevi Ruhsar Pekcan'dan devraldı.

Bakanlıkta yapılan devir teslim töreninde Ruhsar Pekcan, görevi Mehmet Muş’a devretti.

PEKCAN, BAŞARILAR DİLEDİ

Pekcan, bakanlığı esnasında hayata geçirdiği projelerle ve çalışmalarla ilgili bilgi vererek, yeni bakana çalışma hayatında başarılar diledi.

"SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZA VE AZİZ MİLLETİMİZE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Muş ise, “Öncelikle bana bu görevi tebliğ eden Sayın Cumhurbaşkanımıza ve aziz milletimize teşekkür ediyorum. Görevi devraldığım Sayın Bakanımız Ruhsar Pekcan’a ve cumhuriyet tarihimizin başından bu yana tüm bakanlarımıza yaptıkları hizmetlerden dolayı şükranlarımı sunuyorum. Parlamentoda grup başkanvekilliği görevim sırasında Ruhsar Pekcan’la Ticaret Bakanı’nın görev alanına giren süreçlerle ilgili birçok müzakeremiz oldu. Kendisinin başarılı çalışmalarını yakinen takip etme fırsatım oldu. Bu anlamda bakanlıkta yaptığı önemli icraatları çok iyi biliyorum. İnşallah bundan sonraki süreçte de kendisinin bilgi ve deneyiminden istifade edeceğiz.





Esnafıyla, ihracatçısıyla, iş insanı ve emekçisiyle Türkiye’nin geleceğine yön verecek, 2023 vizyonumuza katkı sunacak böylesine önemli bir bakanlığa atanmış olmak benim için büyük bir gurur vesilesidir. Milletimizin bizlere yüklediği sorumluluğun elbette bilinci içerisindeyiz. Teslim aldığımız başarı çıtasını daha da yukarılara taşımaktır. Üreten, büyüyen, istihdam oluşturan ve daha çok ihracat yapan Türkiye vizyonumuza katkı sunmaktır. Bunu hep birlikte başaracağız. İnşallah bakanlığımızın görev alanındaki konuları başta sivil toplum kuruluşları olmak üzere tüm sosyal paydaşlarla istişare süreçlerini işleterek yürüteceğiz.“ dedi.

"BU BAKANLIK ESNAFIMIZIN, İŞ İNSANIMIZIN, GİRİŞİMCİMİZİN DÜRÜST BAKANLIĞIDIR"

İş adamlarına ve esnaflara seslenmek istediğini ifade eden Muş, “Bu bakanlık sizin bakanlığınızdır. Bu bakanlık esnafımızın, iş insanımızın, girişimcimizin dürüst bakanlığıdır. Onların sorunları için bize gelmesini beklemeyeceğiz. Biz onlara gideceğiz. Esnafımızın derdini onun yanına giderek, çayını içerek dinleyeceğiz. İhracatçımızın mezheplerini sektör sektör ziyaretler yaparak tespit edeceğiz. Bakanlığımızın görev alanına giren yetkiler çerçevesinde hem yerli hem de yabancı yatırımcı arasında iyileştirilmesi için atılan adımları daha da çoğaltacağız. Kurallı serbest piyasa ekonomisi ve uluslararası ticaret ilkelerinden hiçbir şekilde taviz vermeyeceğiz.” şeklinde konuştu.

"ÜLKENİN EKONOMİK GÜCÜNÜN EN TEMEL GÖSTERGELERİNDEN BİRİSİ, O ÜLKENİN İHRACAT KATKISIDIR"

İhracatçının kendileri için çok önemli olduğunu belirten Muş, “Çünkü biz biliyoruz ki bir ülkenin ekonomik gücünün en temel göstergelerinden birisi o ülkenin ihracat katkısıdır. İhracatın dış ticaret açığımızı kapatması, ülkemizin sermaye akışının sağlanması ve tüm sektörlerin harekete geçirilmesi bakımından fevkalade önemlidir.” dedi. Pekcan ve Muş törende birbirlerine çiçek takdim etti.